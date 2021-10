Tomás Goros contó su terrible experiencia luego de ser intubado por COVID-19

estuvo un mes hospitalizado y 11 días intubado (Foto: tomasgoros / Instagram)

El actor Tomás Goros sobrevivió al COVID-19 y, recientemente, se abrió ante el público para contar aún más detalles de su dura experiencia tras contraer el virus y ser intubado.

Fue en Ventaneando donde el artista narró que todo comenzó mientras él se encontraba realizando un filme, pero al no tener los síntomas más conocidos ocasionados por el virus, creyó que no le sucedería.

“Yo estaba haciendo una película, que por cierto yo escribí, estábamos grabando allá y confundí un poco los síntomas porque yo no tenía ni dolor de garganta, no tenía fiebre, no tenía nada, olía y saboreaba sin ningún problema, pero después me empecé a sentir muy mal”, narró para el programa vespertino.

Goros, quién estuvo un mes hospitalizado y 11 días intubado, añadió que regresó a México, pero su oxigenación estaba muy baja. Ante esto, decidió acudir por atención profesional.

Le hablo a mi médico y me dice “intérnate para que te revisen, no vaya a ser la de malas’, ahí es cuando por medio de la ANDA me meto al hospital, dos o tres días me estuvieron revisando, hasta que el doctor me dice ‘señor, vamos a tener que intubarlo y necesito su aprobación”

Asimismo, en junio el actor destacó que, aún con el miedo que le dejó esta noticia y los pensamientos alrededor de esta, logró vencer el padecimiento.

“tú sabes que cuando dicen ‘intubar’ piensas en lo peor, pero bendito Dios salí adelante”, dijo.

El actor Tomás Goros, de 62 años, se encontró hospitalizado por COVID-19 (Foto: Instagram @tomasgoros)

Tomás Goros aprovechó la oportunidad para agradecerle a todas las personas que estuvieron pendientes de su recuperación.

“Quiero aprovechar para dar las gracias, porque nunca en mi vida había recibido tantos mensajes, tantas misas, tantas buenas vibras de las personas. Cuando estaba en el hospital los enfermeros me decían ‘oiga, mandan un montón de cosas, está hasta saliendo de las noticias’, yo decía: ‘¿en serio?, ¿por qué?’”, añadió para el programa de Pati Chapoy.

Apenas en junio de 2021, el actor participó en una charla con Maxine Woodside y remarcó que aún al tener buenos hábitos alimenticios y de ejercicio. Contar con una buena dieta, nunca ingerir drogas, tampoco fumar y sólo toma alcohol con medida, no lo exentaron de tener un cuadro severo de COVID.

Tomás Goros compartió que se encontraba fuera de peligro tras ser intubado por COVID-19. (Foto: @tomasgoros/ Instagram)

Por otra parte, compartió que uno de los motores más grandes que tuvo durante el tiempo que estuvo internado fue su familia. Hizo hincapié en uno de ellos: su hijo menor, quien apenas tiene 10 años.

“Era mi deber, mi responsabilidad, salir a verlo. (...) Siento que un niño tan chico necesita de su padre. (...) Nunca me dejé vencer precisamente porque pensaba en volver a ver a mi hijo”, expresó para la presentadora de Todo para la mujer.

Tomás Goros nació el 6 de mayo de 1958. Uno de los papeles por los que comenzaría a ser más reconocido sería como José Alberto en la telenovela de 1990, Destino, producción en la que compartió créditos con estrellas como Lourdes Munguía, Juan Ferrara y Ana Colchero.

Actualmente forma parte del elenco que se integró a Un día para vivir y compartió para Ventaneando algunas reflexiones que ha tenido en torno a este proyecto.

“Ahora que estoy en la serie, sí es muy reflexivo en el sentido de que de pronto te tienes que parar y decir: ‘si este fuera tu día, a quién tendrías que pedirle perdón. Te perdonarías tú, muchas cosas, podrías irte libre de pecado, libre de culpa”, remarcó.

