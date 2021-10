Mónica Naranjo defendió a Miguel Bosé por ser antivacunas

(Foto: IG @miguelbose/@monicanaranjo)

Miguel Bosé ha estado en el ojo público desde hace un tiempo, después de su postura contra la campaña mundial de vacunación contra COVID-19. El cantante de 65 años ha repetido en varias ocasiones algunas teorías conspirativas respecto a los antígenos y mencionado que la pandemia es una “gran mentira de los gobiernos”.

Sin embargo, en esta ocasión, la cantante española, Mónica Naranjo salió en defensa de su colega y envió un contundente mensaje.

“Yo creo que en la vida todas las opiniones tienen que ser respetadas, estés de acuerdo o no; no está bien criticar por criticar, no está bien. Yo soy una persona que jamás se atrevería a criticar al prójimo por sus ideales”, contó la artista para Ventaneando.

De igual forma, la española remarcó que el intérprete de Morena Mía tenía muchas cualidades y, por tanto, debía tener una buena razón para su posicionamiento sobre el tema.

Miguel es una de las personas más inteligentes y cultas. Es una persona culta, inteligente, preparada, generosa, honesta, sencilla, gran padre, gran amigo y gran hijo

Ante la pregunta sobre cuál era la postura de Naranjo respecto a la vacuna contra el COVID-19, la cantante prefirió reservarse su opinión: “Todo eso prefiero callármelo”.

La cantante volverá a México (Foto: Prensa Danna/EFE)

Cabe señalar que la cantante regresará en enero de 2022 a los escenarios mexicanos, el lugar que la vio nacer como artista y que le recuerda que después de 30 años de carrera ya puede permitirse hacer en la industria lo que crea que debe hacer.

“En enero estoy en CDMX, Guadalajara y Monterrey presentando Puro Minage. Es para conmemorar el 20 aniversario de lo que fue Minage, el disco. Y eso lo vamos a llevar arriba del escenario para hacer un recital de voz y piano, solamente”, dijo.

Allí los asistentes podrán presenciar un concierto de voz y piano que durará dos horas y repasará todas las canciones del disco “Minage” (2000), que contiene temas como “Sobreviviré”, “Amando locamente” o “Perra enamorada”.

Miguel Bosé y su postura con las vacunas

El español de 64 años, primero alarmó al asegurar que “lo peor está por llegar”, respecto de la epidemia de COVID-19 en México y poco después lanzó una serie de tuits hablando de la red 5G, las vacunas y el control de la población.

Aseguró que la pandemia es una “gran mentira de los gobiernos” y acusó directamente a Bill Gates de estar detrás de un plan de control de la población mediante cierta tecnología.

El español ha hablado de teorías conspirativas (Foto: Instagram/@miguelbose)

En un hilo de Twitter detalló que la “compañía farmacéutica” (sic) GAVI también es propiedad del fundador de Microsoft, además de su fundación, en la que participa al lado de su esposa Melinda Gates. La calificó de “especialista en vacunas fallidas”, asegurando que únicamente ha provocado víctimas de muerte en todo el globo.

“La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado sus atrocidades”.

Sin embargo, la Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, por sus siglas en inglés) no es una farmacéutica, como afirmó el cantante de Si tú no vuelves; se trata de una asociación para proporcionar vacunas contra las enfermedades infecciosas que aquejan a los niños, en colaboración con organismos como Unicef, la OMS (Organización Mundial de la Salud), el Banco Mundial y la propia fundación de Melinda Gates.

En aquel hilo de Twitter, publicado a inicios de junio del 2020, Bosé también acusó a Bill Gates de estar detrás de un plan para someter a la humanidad.

SEGUIR LEYENDO