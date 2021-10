Tania Ruiz reapareció en el cumpleaños de su madre después de la polémica con Enrique Peña Nieto

Tania Ruiz Eichelmann, actual pareja del expresidente de México Enrique Peña Nieto reapareció por medio de redes sociales con algunas imágenes donde presumió cómo celebró el cumpleaños de su madre junto a su familia, sorpresivamente también difundió un mensaje para el santo de las “causas difíciles”, San Judas Tadeo, en su día.

En su cuenta de Instagram la modelo emitió un mensaje con cariño para su madre: “Gracias por tu gran amor, lealtad, entrega. Por verme siempre con esos ojos que me trasmiten tanto... y esos abrazos que siempre me sanan. Gracias por tu amor y por estar siempre ¡Hoy agradezco a Dios por tu vida!”.

Por otro lado, dejó un mensaje llamativo para sus seguidores, en la imagen deja ver a su papá y su mamá abrazados, mientras le daba un abrazo: “Ejemplo de matrimonio ¡Wow!”, escribió la modelo. Cabe recalcar que sus followers relacionaron sus palabras con su pareja Enrique Peña Nieto.

Tania Ruiz celebra el cumpleaños de su madre Foto: Instagram/@taniaruize

La familia de la modelo se dedica a comercializar vinos, jamones y licores. Es destacable que su primo, Juan Carlos Valladares, está casado con la ex Miss Universo Ximena Navarrete.

Tania Ruiz ha logrado una fortuna considerable gracias a su belleza y desarrollo profesional, pues el mundo del modelaje le ha dado buenas oportunidades financieras. Desde hace varias temporadas es imagen de la firma de zapatos por catálogo Price Shoes.

Cambiando de tema, el día de hoy la novia del expresidente Enrique Peña Nieto publicó desde su cuenta de Instagram, que cuenta con más de un millón de seguidores, su admiración y devoción por San Judas Tadeo.

En la fotografía que Tania Ruiz compartió aparece una imagen de San Judas Tadeo y un texto con el cual agradece todo lo que ha recibido de él: “¡Gracias! ¡Hoy 28 tu día San Judas Tadeo! Santo de los casos difíciles y desesperados !Agradezco todo de ti!”, se puede ver en el texto que acompaña a la fotografía.

Tania Ruiz compartió una imagen de San Judas Tadeo Foto: Instagram/@taniaruize

En los últimos días Tania Ruiz estuvo en el ojo de la huracán luego del escándalo que estalló el domingo pasado, cuando Enrique Peña Nieto y ella fueron captados en las calles de Roma, en Italia, por una mujer que no dudó en gritar que el expresidente de México era un “ratero”. Ambos viajaron a dicho país para celebrar el cumpleaños de la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Tania publicó una imagen con un texto que podría estar vinculado a los comentarios que desató el encuentro de EPN con la ciudadana mexicana en las redes sociales. La modelo guardó algunos momentos de su viaje con el expresidente mexicano.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ver riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”, se lee en la imagen que compartió en sus historias de Instagram.

La originaria del estado de San Luis Potosí volvió a presumir el amor que tiene la pareja y lo bien que se ven juntos. (Foto: Instagram)

Por otro lado, durante su viaje por Italia llamó la atención una imagen donde se lograba ver dos anillos que rodearon la vela de cumpleaños de Tania Ruiz que, según la tradición, se sopla para pedir un deseo.

Aunque estos podrían disparar las alarmas sobre un posible compromiso, en realidad se trata de una tradición que aseguraría que el deseo que pida el cumpleañero al momento de soplar la vela se haga realidad en un tiempo determinado.

Tras el problema en Italia donde encararon al exmandatario, fue la última ocasión que se dejaron ver en público Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto. Se desconoce si el político estuvo en el festejo del día de ayer por el cumpleaños de la madre de la modelo mexicana de 34 años.

