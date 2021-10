Por qué compararon a Mariana Rodríguez y Tania Ruiz con Lady Di

Fotos: @taniaruize / @marianardzcantu / @elga_moya

Tras el sorprendente cambio de look de Mariana Rodríguez y el polémico paseo de Tania Ruiz en Italia, usuarios de redes sociales no dejaron pasar por desapercibida la ocasión para comparar a ambas mexicanas con la fallecida Princesa Diana de Gales recordando sus icónicos atuendos y la persecución mediática que vivió.

En las últimas horas los nombres de Tania Ruiz y Mariana Rodríguez acapararon la atención del público mexicano después de sus respectivos escándalos, pues mientras la Primera Dama de Nuevo León cambió su larga melena rubia a uno mucho más corto, la potosina y el expresidente de México fueron captados a las afueras de un lujoso hotel de Roma donde el político fue reconocido y juzgado.

Ahora, usuarios de Twitter compararon a Mariana Rodríguez y a Tania Ruíz con Lady Di. La esposa de Samuel García fue acreedora a infinidad de memes gracias a su nuevo corte de pelo similar al que por años lució la princesa Diana. Incluso, el propio gobernador de Nuevo León dio su punto de vista al replicó un posteo sobre el tema.

Samuel García se sumó a la comparación con un reposteo donde escribió "La Lady Di de México" junto al nombre de usuario de su esposa (Captura: @samuelgarcias/instagram)

“Ya tenemos nuestra propia Lady Di. Nuestra propia telenovela”, “Nuestra Lady Di mexa, Le arda a quien le arda”, “Qué hermosa se ve Mariana Rodríguez con su nuevo corte, nuestra Lady Di definitivamente”, fueron algunos de los comentarios que encabezaron las comparaciones a favor.

Sin embargo, varios twitteros se sumaron a la conversación asegurando que no hay punto de comparación entre la también influencer y la Princesa Diana de Gales. A través de las publicaciones, los internautas explicaron que no se asemejan por el corte de cabello ni por las acciones altruistas que cada una hizo desde su posición.

“Desde luego la Lady Di mexa tiene un anillo como Lady Di y no, no es casualidad. Es más, se cortó el pelo para parecerse a Diana de Gales”, “No sabíamos en en NL tenemos una aspirante a Royal”, “Lady Di, perdónalos, no saben lo que hacen”, publicaron.

(Captura: @mikemaic/Twitter)

Los twitteros sacaron a relucir otros elementos que aparentemente copió la regiomontana tales como el atuendo que usó con una camisa blanca y un pantalón de mezclilla similar al look con el que posó hace años la Princesa. También resaltaron la presencia de un anillo de piedra azul rodeado de diamantes que en repetidas ocasiones ha usado la ahora Duquesa de Cambridge.

Al momento, La princesa Diana y Mariana Rodríguez se convirtieron en tendencia de Twitter abriendo un gran debate. Dentro de las publicaciones resaltaron algunos memes donde los usuarios tomaron a broma la comparación y añadieron que si la Primera Dama de Nuevo León era ella, entonces Carmelita Salinas sería la Reina Isabel II.

Por otro lado, otros usuarios de la plataforma sumaron a la conversación el nombre e imagen de Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto. Los internautas decidieron incluir a la oriunda de San Luis Potosí debido al suceso que vivió con el expresidente de México en Roma, pues cuando estaban esperando el carro que los trasladaría del hotel a otro punto de la ciudad, una persona los reconoció y le gritó “Ratero” al político.

(Captura: @amigobvio/Twitter)

Una vez que llegó el carro, ambos subieron y se fueron del lugar en medio de reclamos. Tras la situación, Tania Ruíz escribió un mensaje en su cuenta de Instagram donde de cierta manera pidió que la gente deje de juzgarla sin antes conocerla.

El evento que ocurrió en Roma provocó que los twitteros recordaran el constante asecho que vivió Diana de Gales desde que fue novia del Príncipe Carlos hasta el día de su muerte. Sin embargo, en esta ocasión lo tomaron de manera sarcástica.

