Tania Ruíz: a cuánto asciende la fortuna de la novia de Enrique Peña Nieto

En días recientes, el expresidente de México Enrique Peña Nieto (EPN), y su novia, la modelo Tania Ruíz, han sido tema de conversación. Esta vez, porque la pareja fue captada saliendo de un hotel de Roma, en Italia, ciudad a la que asistieron para festejar el cumpleaños 34 de la modelo.

Sin embargo, lo que llamó más la atención de un video grabado en el lugar, cuando EPN y Tania Ruíz iban saliendo, fue que quienes grabaron el momento le comenzaron a gritar “ratero” al expresidente, y le dijeron que terminaría en la cárcel.

Tras este escándalo, Tania Ruiz posteó en su cuenta de Instagram una dedicatoria que posiblemente está relacionada con el suceso, pues aunque no escribió el destinatario, aseguró que aunque saben su nombre, no conocen su historia.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”, escribió la modelo en una historia.

Ruíz ha ganado popularidad en los medios desde que comenzó a salir con el exmandatario en 2019. En ese año, se le vio paseando de la mano del político en Madrid, España, y posteriormente festejando con él la boda de Mar Collado (hija del abogado Juan “N”, actualmente preso) y Gonzalo Zabala en Acapulco.

Desde entonces, y aunque no había sido confirmado, puesto que Peña Nieto aún estaba casado con Angélica Rivera, ya se comentaba extraoficialmente el flamante noviazgo, que con el paso del tiempo ha sido revelado.

Tania Ruiz se dedica al modelaje, además de ser empresaria. Ha destacado en el mundo de las pasarelas gracias a su belleza.

La mujer nació en San Luis Potosí, el 23 de octubre de 1987. Es hija de José Ruíz y Elizabeth Eichelmann, quienes además de Tania, tuvieron otros cuatro hijos: Elizabeth, Luis José, Alynn y Gerardo. También es destacable que es prima de Juan Carlos Valladares, quien está casado con la ex Miss Universo Ximena Navarrete.

A Tania Ruíz le gusta practicar yoga, pilates y el diseño. Tiene una hija de nombre Carlotta, a quien tuvo producto de su relación con el empresario Bobby Domínguez, quien se dedica a la movilidad y es dueño de la empresa Rock&Ruedas, enfocada en la venta de bicicletas personalizadas.

Ruíz ha logrado amasar una gran fortuna gracias a su desarrollo profesional por varios años, pues el mundo del modelaje le ha dado buenas oportunidades financieras. Según el medio La letra de Ruíz cuenta con una fortuna de USD 5 millones.

Tania Ruiz Eichelmann es hija del empresario vinícola Luis José Ruiz Ituarte y de Elizabeth Eichelmann Gómez, quien maneja las relaciones públicas del Hospital Lomas de San Luis Internacional.

La revista Quien mencionó que Luis José, de 63 años, heredó su actividad de su padre, Manuel Ruiz, quien en su tienda Ruiz Solandero se dedicó a vender diversos productos importados desde España como: latería, vinos, jamones, y licores.

Por su parte, Elizabeth Eichelmann Gómez es hija de Augusto Eichelmann y Raquel Gómez, de origen cubano.

“Tengo muchos recuerdos de nuestra casa de campo en Santa María del Río, que está a media hora de San Luis e íbamos todos los fines de semana. Nuestro plan siempre era andar en motos, irnos todos en bicicleta a otro pueblito enfrente o a un lugar cerca de las cascadas”, contó Tania a Caras en 2019.

Además del modelaje, Ruiz cuenta con una faceta empresarial, pues apostó por una tienda en línea de joyas, lentes y prendas que ella misma diseñó y modeló en Instagram. Desde hace varias temporadas, la modelo es imagen de la firma de zapatos por catálogo Price Shoes,

