Livia Brito aclaró rumores sobre supuesta enemistad con Marlene Favela

Las actrices eran compañeras en la telenovela "La Desalmada" (Fotos: Instagram @liviabritopes / @marlenefavela)

Desde hace un tiempo existe el rumor de que Livia Brito no se lleva bien con Marlene Favela, su excompañera de la telenovela La Desalmada. La actriz lo desmintió mediante una dinámica de “preguntas incómodas” en su canal de YouTube.

Cuando le preguntaron a Livia Brito sobre las suposiciones fingió incomodidad y pidió que pasaran a la siguiente pregunta porque no iba a contestar pero lo dijo en un tono sarcástico y con el sentido del humor que la caracteriza.

“Marlene Favela me cae súper bien, nos llevamos increíble. No sé por qué se inventó el chisme”, confesó la actriz. Aseguró que quieren generar polémica en donde no hay y se burló del rumor y cómo lo manejan algunos medios de comunicación.

“Dicen: ‘Ay ¿Qué vamos a inventar hoy?’ Pues empiezan a decir que Livia se robó a la maquillista de Marlene y que Marlene está muy enojada”, dijo con risas y expresó que su compañera se lleva muy bien con todos.

Livia confesó que Marlene Favela se lleva muy bien con todos sus excompañeros (Foto: Instagram/@marlenefavela)

Por lo que le pidió a sus seguidores que no creyeran todo lo que comentan otras personas o los rumores que inventan.

Recordemos que ambas trabajaron juntas en la novela producida por José Alberto “el Güero” Castro, donde comparten créditos con Marjorie de Sousa, José Ron, Kimberly Dos Ramos, Eduardo Santamarina, Sergio Basáñez y más.

Es importante mencionar que hace un par de meses Marlene habló sobre sus compañeros: “Es una mujer espectacularmente bella por fuera pero también por dentro, es un alma buena. Con Livia hubo mucha química, trabajar con ella fue muy grato, me llevé una grata sorpresa, es una chava súper dedicada. Le aplaudo su éxito, ella es otro de los pilares de La Desalmada”, expresó la famosa.

Por lo que también Livia le contestó: “Mi experiencia de trabajar con Marlene es muy bonita, es una mujer muy tranquila, relajada, hace su trabajo como lo tiene que hacer. Me hace reír mucho detrás de cámaras, a mi me impresiona que impone bastante”.

Cada una reveló su experiencia en el proyecto en el que trabajaron juntas (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Confesó que Marlene es muy respetuosa y que ella se concentra principalmente en hacer su trabajo, aunque es muy seria es alguien que lleva consigo “buenas vibras”.

Recientemente Livia visitó el programa de Unicable Faisy Nights y estuvo platicando con los conductores Faisy, Michelle Rodríguez y Mariana Ramírez. La actriz tocó diferentes temas importantes en cuanto a su trabajo, principalmente relacionados a retos que no ha tomado en algunos papeles.

Lo que más causó sensación fue la posibilidad de representar a un hombre: “Me encantaría hacer de hombre, un personaje de hombre. Soy actriz y si el personaje amerita besarme con una mujer, lo hago. Me encantaría disfrazarme del sexo opuesto para ver la caracterización y qué tan bien podría hacerlo”.

Respecto a los medios donde actuaría desnuda mencionó: “En cine sí haría desnudos, en tele es mucho rollo y en teatro sería difícil pero lo haría también”.

Livia reveló que ha llevado a sus novios a las grabaciones de las telenovelas para que vean cómo se realizan las escenas de cama (Foto: Instagram/@faisynights)

También mencionó que durante los rodajes de escenas íntimas llegó a invitar a su pareja para que “viera qué onda” y no se pusiera celoso. Pues durante una filmación de una escena con poca ropa lo último que hay es erotismo, ya que las luces, la coreografía, las cámaras y todo el equipo alrededor lo vuelven una secuencia más aunque el resultado pueda llegar a ser sensual.

La artista reveló que sí tendría cuenta de “OnlyFans”, que sería un contenido exclusivo pero no posaría desnuda, sería algo completamente diferente a lo que tiene en sus cuentas de Instagram, Facebook y YouTube.

SEGUIR LEYENDO: