Livia Brito reveló si besaría a otra mujer y sus condiciones para actuar sin ropa

La actriz visitó este late night show (Foto: Instagram/@faisynights)

El pasado martes, Livia Brito visitó a Faisy, Michelle Rodríguez y Mariana Ramírez en el late night show que se transmite por Unicable, el programa lleva por nombre Faisy Nights y cuenta con invitados especiales, diversas dinámicas y la apertura a que los artistas revelen algunos secretos.

La situación de esta polémica actriz no fue diferente, pues tocó varios temas importantes en cuanto a su trabajo, principalmente relacionados a retos que no ha tomado en algunos papeles. Para empezar, Livia Brito habló sobre la posibilidad de representar a un hombre.

Brito explicó que si bien le gustaría retarse a dar vida a un hombre, reconoció que no es requisito estricto que se besara con una mujer, pero que de ser necesario, en definitiva sí lo haría por su profesionalismo en la actuación.

(Foto: Instagram/@faisynights)

“Me encantaría hacer de hombre, un personaje de hombre. No se va a besar (con una mujer), de hecho ya me propusieron una. Pero pues soy actriz si me tengo que besar pues me beso, si el personaje amerita que se bese con una mujer (se hace). Si me encantaría disfrazarme de un hombre para ver la caracterización y qué tan bien podría hacerlo como actriz de actuar como hombre” mencionó en el programa de Faisy.

Respecto a los medios donde actuaría desnuda, mencionó lo siguiente: “En cine (si haría desnudos), en tele si es como mucho rollo, en teatro seria difícil pero si lo haría también”.

También mencionó que durante los rodajes de escenas íntimas llegó a invitar a su pareja para que “viera que onda” y no se pusiera celoso. Es sabido que durante una filmación de una escena con poca ropa, lo último que hay es erotismo, ya que las luces, la coreografía, las cámaras y todo el equipo alrededor lo vuelven una secuencia más aunque el resultado pueda llegar a ser sensual.

Livia Brito hizo una dinámica en su Instagram

Hace un mes, la famosa actriz hizo una dinámica de preguntas incómodas por parte de sus fans, la respuesta que más sorprendió fue sobre Daniel Arenas, pues confesó que estuvo a nada de iniciar un romance con el actor.

Ambos compartieron espacio de trabajo en la serie de Televisa llamada Médicos, línea de vida, pero su noviazgo no pudo concretarse pues no terminaron de encajar lo suficiente sus personalidades y el actor hizo que Livia Brito se sintiera juzgada.

Durante su live en Instagram, Livia Brito explicó lo siguiente respecto a esa casi-relación:

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”

Livia Brito y Daniel Arenas no concretaron su romance (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los factores para que su romance no funcionara fue una cita, salida que terminó siendo un momento sumamente incómodo para la protagonista de La Desalmada. Ella explicó que salieron después de una de sus obras de teatro y aún llevaba el maquillaje, dicha caracterización fue criticada por Daniel Arenas.

Livia Brito recordó que no tiene claro si acudieron a comer o al cine, pero que ya en el lugar, su pretendiente la interrogó innecesariamente:

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: ’Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’ Y yo así de (indignación) o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio”, relató Livia Brito en su transmisión.

