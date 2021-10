Tras el disparo fatal de Alec Baldwin, un actor de “Rust” contó alarmantes detalles sobre el rodaje

Un actor contó alarmantes detalle sobre el rodaje de "Rust"

A medida que avanzan las investigaciones, salen a la luz situaciones irregulares que se dieron alrededor del accidente fatal durante la filmación de la película “Rust” en el que Alec Baldwin accionó un arma que terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejó herido al director Joel Souza. Ahora uno de los miembros del elenco principal de la producción ofreció detalles alarmantes sobre el rodaje.

El actor Ian A. Hudson, que interpretaba a un forajido que moría en uno de los tantos tiroteos que tenía la película, contó que durante la realización de la escena en la que participó estuvo aterrorizado porque las cámaras tenían protección, pero los actores no.

Hudson reconoció que existía preocupación por la cantidad de armas reales que habían en la locación.

En el set, recordó el actor -que grabó su última escena el 8 de octubre- había 20 pistolas y 2 rifles disparando balas que eran de fogueo, aunque lo sintió “potencialmente mortal”.

En una entrevista con el medio estadounidense TMZ, el actor contó que durante la realización de la escena en la que debía morir, estuvo aterrorizado. “Pude sentir el viento que salió con fuerza desde el arma que se descargaba. Era pesado y fuerte. Hablé con mis compañeros del elenco más tarde y coincidimos en lo intenso, aterrador y real que fue”, comentó a la publicación. Luego, reveló que fue golpeado por pequeños trozos de cartón.

“Fue potencialmente mortal. Se sintió demasiado surrealista”, añadió.

Hudson describió que la cámara tenía un escudo que solo dejaba expuesta a la lente, que él estaba parado a pocos metros y había varias personas detrás, algo que los expertos, apuntó TMZ, aseguran que no debería haber sucedido.

Tanto así que en esa escena, “todos los miembros del equipo de cámara estaban protegidos por escudos, y la cámara estaba protegida por un escudo”, narró Hudson. “Así que eso me hizo cuestionarme por estar frente a la cámara y estar en medio de todo ese fuego”, agregó.

Ian A. Hudson con el actor Jensen Ackles





El actor incluso aseguró que mientras estaba allí recordó la muerte de Brandon Lee, ocurrida en plena filmación de “The Crow”, cuando una pistola cargada le quitó la vida al hijo de Bruce Lee. “Esa conversación surgió un par de veces entre mis compañeros del elenco y yo”, recordó Hudson en declaraciones a TMZ.

Además, reveló un escalofriante detalle que permitiría explicar parte del accidente que costó la vida de Hutchins. Hudson dijo que los actores más experimentados en el set revisaban las pistolas y los rifles que les daban entre dos y tres veces cuando las recibieron por parte de la armera Hannah Gutierrez-Reed. A ninguno le importó que le hayan dicho que cada arma era “fría” o “caliente”.

Esto es lo que no hizo Alec Baldwin, que confió en que le estaban dando un arma con una bala de fogueo cuando en realidad tenía plomo, lo que desencadenó el trágico accidente.

Hudson agregó que nunca vio a nadie usar armas de manera recreativa cuando las cámaras no estaban grabando.

Frente a esta tensión y al ser cuestionado de por qué no se mencionó esta preocupación por las armas, Hudson explicó que “me mordí la lengua” porque es un “actor nuevo” que no “quería causar problemas”, señala la publicación.

Cómo fue el momento en que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins

El set de filmación de la película "Rust" en la que ocurrió un accidente fatal por el disparo de un arma de utilería cargada por parte del actor Alec Baldwin. El incidente causó la muerte de la directora de fotografía del filme (Reuters)

Joel Souza, quien también fue herido en el hecho, detalló a las autoridades del Condado de Santa Fe qué estaban haciendo el actor, la directora de fotografía y él mismo cuando el disparo hirió de muerte a su compañera de trabajo en un set de Nuevo México.

Baldwin estaba ensayando una escena en la que tenía que apuntar con un revólver “hacia el objetivo de la cámara” cuando el arma —que se había dicho al equipo que no contenía munición real— se disparó de repente y alcanzó Halyna Hutchins en el pecho, según el director de la película, citado en una declaración jurada difundida el domingo por la noche.

Según la declaración jurada, Baldwin estaba sentado en un banco de madera de una iglesia, ensayando una escena en la que tenía que desenfundar un revólver y apuntar al lente de la cámara. Souza dijo que estaba de pie junto a Hutchins “viendo el ángulo de la cámara”.

Souza describió haber escuchado algo que “sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”. Luego vio que Hutchins se agarraba el abdomen y empezaba a tambalearse hacia atrás. Entonces se dio cuenta de que él mismo sangraba por el hombro.

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que (Hutchins) comenzó a tambalearse y la ayudaron a recostarse”, añade la declaración jurada. Había recibido un disparo en el pecho.

Souza no respondió a la pregunta de cómo un arma que se suponía que no debía contener munición real terminó matando a Hutchins.

El director dijo que había creído que la pistola era segura y había sido descrita como un “arma fría” en las advertencias de seguridad. Dijo que las armas en el set solían ser revisadas por la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, y luego volvían a ser revisadas por Dave Halls, el asistente de dirección, que se las entregaba a los actores.

Souza le dijo a los investigadores que el jueves, después de prepararse para la escena en una iglesia, hubo una pausa para el almuerzo y el equipo fue trasladado en autobús hacia otro lugar para comer. Dijo que regresaron al escenario después de comer, pero que “no estaba seguro de si el arma de fuego fue revisada de nuevo”.

El director Joel Souza (Reuters)

Los nuevos detalles, que surgieron cuando la oficina del alguacil del condado de Santa Fe divulgó la declaración jurada usada para obtener una orden de registro, proporcionaron el relato más completo hasta ahora del mortal tiroteo, que sucedió el jueves por la tarde en una locación a las afueras de Santa Fe.

Los detalles, mencionados por el detective Joel Cano en una solicitud de orden de registro para incautar desde tarjetas de memoria de cámaras hasta fragmentos de huesos y disparos de armas de fuego, ofrecen un relato escalofriante del tiroteo mortal en el set de producción que se había visto afectado por disparos accidentales de armas y disputas laborales entre productores y miembros del equipo.

“Al llegar observé una lesión visible en su hombro derecho”, dijo el detective Cano en la declaración jurada, describiendo cómo había entrevistado a Souza el viernes por la tarde, después de que el director fue atendido por su lesión. Hutchins, que sufrió una herida de bala en la zona del pecho, ya había sido declarada muerta el jueves en el Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque.

“Joel declaró que nunca debería haber munición real en absoluto, cerca o alrededor de la escena”, escribió el detective Cano en la declaración jurada.

Halyna Hutchins, la directora de fotografía de "Rust" que murió por un disparo de Alec Badwin en el set (Reuters)

La declaración jurada también incluye notas de una entrevista con Reid Russell, un camarógrafo que estaba cerca de Hutchins y Souza cuando se disparó el arma.

Russell dijo al detective que, tras volver al set después de comer, había salido durante unos cinco minutos; cuando volvió, según la declaración jurada, Baldwin, Hutchins y Souza estaban preparando la escena y ya estaban “en posesión del arma de fuego”. Russell dijo que no estaba seguro de si la pistola había sido inspeccionada porque no estuvo presente durante esos cinco minutos.

Según la declaración jurada, Halls tomó el revólver de una bandeja gris de dos niveles dispuesta por Gutierrez-Reed. Halls le entregó el revólver a Baldwin y le gritó “arma fría”, que en un set suele referirse a que un arma de fuego está descargada.

Mientras preparaban la escena, el equipo tuvo que cambiar la posición de la cámara porque había una sombra. Russell dijo al detective que Baldwin estaba explicando cómo iba a desenfundar la pistola, sacándola de la cartuchera, cuando el arma se disparó.

Russell dijo que Baldwin había sido “muy cuidadoso” con el arma de fuego: en una escena anterior, el actor había tratado de garantizar la seguridad en el set, asegurándose de que un niño no estuviese cerca de él mientras disparaba la pistola. Cuando se le preguntó sobre cómo se portaban los miembros del equipo de producción mientras preparaban la escena, dijo que “todos parecían llevarse bien”.

Souza dijo que como el equipo había estado montando la escena cuando se disparó el arma, el incidente no se había filmado.

Después del disparo, Russell le dijo al detective que “recordaba que Joel estaba ensangrentado, y que Hutchins hablaba y decía que no podía sentir sus piernas”.

Alec Baldwin (AP)

El veterano en armas de Hollywood Guillaume Delouche le dijo a la AFP que estaba muy “sorprendido” de que alguien con la edad de Gutierrez-Reed y su inexperiencia “pueda ser jefe de armas en una película que tiene muchas escenas de duelos armados”. “Rust” era apenas la segunda película de Gutierrez-Reed como jefe de armas. Ella es la hija del veterano de Hollywood en el sector, Thell Reed, cuyos títulos incluyen “Django Unchained”.

Serge Svetnoy, electricista jefe de “Rust”, dijo en una publicación de Facebook el domingo que había sostenido a Hutchins en sus brazos mientras moría y dijo que su muerte se debió a “negligencia y falta de profesionalismo” de los productores de la película.

“Para ahorrar un centavo a veces”, dijo Svetnoy, “contratan a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso … Es cierto que los profesionales pueden costar un poco más y en ocasiones pueden ser un poco más exigentes, pero merece la pena. ¡Ningún centavo ahorrado vale la vida de una persona!”.

“Sí, estaba hombro con hombro con Halyna durante este disparo fatal que le quitó la vida e hirió al director Joel Souza”, continuó en su extensa descargo. “La sostenía en mis brazos mientras se estaba muriendo. Tenía las manos manchadas con su sangre”.

En un mensaje en Instagram el lunes por la mañana, la esposa de Baldwin, Hilaria Baldwin, expresó su apoyo a la familia de Hutchins, así como a Baldwin, escribiendo que era “imposible expresar la conmoción y el dolor de un accidente tan trágico”.

