Las emotivas fotos del encuentro de Alec Baldwin con el marido e hijo de Halyna Hutchins, la directora de fotografía a quien mató accidentalmente

Alec Baldwin estuvo con el marido e hijo de Halyna Hutchins, la directora de fotografía a quien accidentalmente mató a tiros en el set de "Rust", su nueva película (Foto: The Grosby Group)

Alec Baldwin estuvo “absolutamente inconsolable durante horas” después de disparar y matar accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director, Joel Souza, en el set de la película “Rust” el jueves pasado en Nueva México. Debido a esta tragedia, el actor de 63 años ha decidido cancelar todos su proyectos laborales.

Baldwin fue fotografiado saliendo de un hotel de Santa Fe y abrazando al esposo de Hutchins, Matthew, el sábado por la mañana, solo dos días después del fatal accidente en el que el actor mató a la directora de fotografía con una pistola de utilería que estaba cargada con balas reales. También se lo vio junto al hijo de la pareja, Andros, de 9 años.

El actor está “devastado” por lo ocurrido y planea paralizar todos sus trabajos, dijo una fuente cercana al intérprete a la revista People. “Así es como maneja los tiempos difíciles. Siempre que sucede algo malo, a corto plazo, se aleja de la mirada pública”.

Alec Baldwin consuela a Matthew Hutchins, el viudo de la directora de fotografía a la que mató accidentalmente en el set de su nueva película "Rust" la semana pasada (Foto: The Grosby Group)

La publicación estadounidense también revela que Baldwin permaneció “histérico y desconsolado durante horas” después del tiroteo en el set. Además, tuvo que recibir atención psicológica tras darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. “Todo el mundo sabe que esto fue un accidente, pero está devastado”, agregó el informante al citado medio.

Padre e hijo asistieron a un memorial privado celebrado en Santa Fe el viernes en compañía del actor, quien ha estado en contacto diario con el esposo de la cineasta después del fatídico accidente “He hablado con Alec Baldwin y me está apoyando mucho”, compartió Matthew en las redes sociales después de perder a su esposa Halyna, de 42 años.

Alec Baldwin abrazando al hijo de Halyna Hutchins (Foto: Grosby Group)

Horas después de la tragedia, Baldwin escribía un mensaje de condolencias en sus redes sociales donde manifestaba lo mal que se sentía y expresaba su apoyo al marido de Hutchins y a toda su familia. “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se ha cobrado la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega profundamente admirada”, señaló en su cuenta de Twitter.

Además, aclaraba que estaba colaborando con las autoridades. “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia”, continuó. “Mi corazón está roto por su marido, su hijo y todos los que conocían y amaban a Halyna”.

Alec Baldwin con la familia de Halyna Hutchins (Foto: Grosby Group)

Souza, quien también fue herido en el hecho, declaró que Alec Baldwin estaba desenfundando un revólver y apuntando a una cámara durante el ensayo en el set de “Rust” cuando el arma se disparó y alcanzó a la directora de fotografía en el pecho.

“Joel declaró que tenían a Alec sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, y que estaba practicando un desenfunde cruzado. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de (Hutchins), cuando escuchó algo que sonó como un látigo y luego un fuerte estallido”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, que publicó el documento con las declaraciones de Souza, quien ya fue dado de alta.

“Joel entonces recuerda vagamente que (Hutchins) se quejó del estómago y se echó las manos a esa zona. Joel también dijo que (Hutchins) comenzó a tambalearse y la ayudaron a recostarse”, añade la declaración jurada. Había recibido un disparo en el pecho.

Hutchins llegó a decir que no sentía las piernas, según declaró a las autoridades Reid Russel, un camarógrafo que estaba parado cerca de Hutchins y Souza en el momento del incidente. Y explicó que a Baldwin se le entregó, por parte del ayudante de dirección de la película, Dave Halls, que tiene más de 20 años de experiencia en el negocio, la pistola y se le dijo “arma fría”, que en un set de filmación se refiere a que no contiene balas reales.

Adicionalmente, Russell reconoció que Baldwin había sido “muy cuidadoso” con el arma de fuego. Durante una escena anterior, dijo, el actor había tratado de garantizar la seguridad en el set, asegurándose de que no hubiera un niño cerca de él cuando estaba disparando.

Un angustiado Alec Baldwin al enterarse de la muerte de Halyna Hutchins (Foto: AP)

En su declaración a los investigadores, el director de “Rust” dijo que las armas en el set de la película normalmente eran revisadas por Hannah Gutiérrez-Reed, y luego revisadas nuevamente por Dave Halls, quien las entregaba a los actores.

Maggie Goll, creadora y experta en material de utilería, dijo a CNN que coincidió con Halls en el rodaje de la serie “Into the Dark” de Hulu entre febrero y mayo de 2019, y que el asistente de dirección se negaba a realizar reuniones de seguridad y no anunciaba al equipo la presencia de algún arma de fuego en el set, como establece el protocolo.

Según una nota publicada por el diario The New York Times, Souza no respondió a la pregunta de cómo un arma que se suponía que no debía contener munición real terminó matando a Hutchins, que fue declarado muerta en un hospital de Nuevo México.

Además contó que aquel jueves, después de prepararse para la escena en una iglesia, hubo una pausa para el almuerzo y el personal fue llevado en un transporte a otro lugar para comer. Dijo que regresaron al set después pero que “no estaba seguro si el arma fue revisada nuevamente”.

El director de "Rust", Joel Souza, contó cómo fue el momento en que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins (Foto: Reuters)

Los investigadores avanzan en las pesquisas para determinar por qué la pistola que usó Baldwin en el set de “Rust” estaba cargada, y los hallazgos revelaron graves fallas en las medidas de seguridad para el manejo de este tipo de dispositivos.

Lo primero que alarmó a los detectives es que la pistola que mató Hutchins había sido utilizada por los miembros del equipo fuera del set “para divertirse”, según datos de un nuevo informe . El arma puede incluso haber sido cargada con balas reales cuando se utilizó para lo que habría sido práctica de tiro.

Múltiples fuentes relacionadas con la producción de la película dijeron a TMZ que el arma fue disparada en reuniones fuera de horario, lo que podría explicar cómo una munición real terminó en la cámara del arma.

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió en un accidente fatal en el set de la película "Rust" en Nuevo México (Foto: Reuters)

Otra fuente que estaba en el set de rodaje dijo al medio norteamericano que cuando la policía llegó encontró munición real y cartuchos de fogueo almacenados en la misma zona, donde podría haberse producido la confusión fatal.

Antes de que Alec Baldwin apretara el gatillo disparando mortalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins, el arma pasó por las manos de otras dos personas en el locación: la jefa de armas y un ayudante de dirección.

Una vez ocurrido el accidente, los testigos señalaron que la congoja en Baldwin fue automática, sin poder creer la pesadilla que estaba viviendo. “¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?! ¡¿Por qué me han dado una pistola lista para disparar?!”, repetía desesperado una y otra vez el actor tras haber detonado el arma que mató a Hutchins.

Vista aérea del set de filmación de la película "Rust" en la que ocurrió un accidente fatal por el disparo de un arma de utilería cargada por parte del actor Alec Baldwin (Foto: Reuters)

Múltiples artículos de los medios de comunicación y de las redes sociales han planteado preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en el set de la película de bajo presupuesto.

Serge Svetnoy, electricista jefe de “Rust”, dijo en una publicación de Facebook el domingo que había sostenido a Hutchins en sus brazos mientras moría y dijo que su muerte se debió a “negligencia y falta de profesionalidad”.

