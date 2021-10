Daniel Elbittar reveló que casi terminó en el hospital por su contagio de COVID-19

El actor participó en "La Isla, el Reality" (Foto: Instagram/@danielelbittar)0

En octubre de 2020 Daniel Elbittar se contagió de COVID-19 mientras regresaba de un viaje de Nueva York y en una entrevista para TvyNovelas, el actor reveló cuáles fueron sus síntomas que casi lo hacen entrar a un hospital.

El actor relató que tuvo los síntomas durante semana y media. “Yo tuve mucha fiebre severa que me duró 11 días, la saturación de oxígeno me llegó a bajar hasta 88, y sí me vi bastante afectado, al punto de sentir mucho miedo y casi ir a un hospital. Nunca perdí el olfato ni el gusto”.

Elbittar también compartió su sentir al experimentar todas las reacciones por su contagio. “Al principio no sentí miedo, pero a partir del día seis, que continuaba con una fiebre muy alta, comencé a sentir miedo. A mi hermano le dio COVID-19 muy fuerte y estuvo una semana hospitalizado, ese antecedente familiar me generó pánico. Tuve mucha ansiedad y llegué a pensar que mi vida iba a estar afectada”.

su primer papel en Tv Azteca fue como antagónico en "Vidas Robadas" Foto: Instagram/@danielelbittar

Daniel reveló que no siguió una dieta en especial, pero sí acudió al médico para llevar un tratamiento. “Los doctores me recetaron antibióticos desde el día número uno, y pienso que eso ayudó a controlar que mis pulmones no se vieran tan afectados. Yo soy una persona que mantiene una alimentación balanceada, pero en el contagio me dio por comer de todo: pizza, hamburguesas...”

El cantante confesó que a pesar de tratar de mantener una distancia considerable de su hijo, por su edad y su actitud, fue imposible. “Mi esposa y yo tratamos de alejarnos de Maximiliano, pero a veces era incontrolable por su edad (tiene 4 años), pero nunca se contagió ni presentó síntomas”.

Otra de las preguntas hacia el modelo fue si ya contaba con la vacuna contra coronavirus, a lo que Daniel aseguró que ya contaba con las dos dosis de la farmacéutica Pfizer e invitó a la gente a inocularse contra el virus. “Es muy importante vacunarse por su propio bien y el de los demás; muchos amigos especialistas que me han dicho que es la mejor opción. No tengan miedo a la vacuna, no crean en quienes dicen que es un chip, hay que protegerse”.

El actor debutó como cantante en 2014 (Foto: Instagram/@danielelbittar)

Por otra parte, el actor vivía en Estados Unidos, pero en una entrevista para TvNotas realizada en agosto de este año reveló que se mudaría a México e incluso buscaría nacionalizarse.

El modelo detalló que su familia también vivirá con él y continuarán con sus actividades en el país. “Mi familia vivía en Estados Unidos, pero ahora están conmigo aquí, de hecho, mi hijo va a empezar la escuela, pues nos pensamos quedar bastante tiempo. México me ha brindado grandes oportunidades de trabajo”, Elbittar comentó que cuenta con la residencia permanente en el país y espera nacionalizarse.

Daniel es reconocido en el país por sus actuaciones, aunque han sido con otras televisoras como Tv Azteca, Venevisión, Univisión y Telemundo, pero La Desalmada es su primer proyecto con Televisa.

"Quiero Decirte" fue un tema interpretado por Daniel y que fue el tema principal de una telenovela (Foto: Instagram/@danielelbittar)

En una entrevista para TvyNovelas realizada en agosto, compartió su sentir al ser el antagonista en la producción de José Alberto Castro. “Era algo que había perseguido desde hace tres años. Tengo la bendición de hacer al personaje de César, que entró en el capítulo 28 de la historia, pero entra a hacer desastres; estoy bien feliz porque es mi primer proyecto completo con Televisa, y es algo que yo había soñado y anhelado desde que pisé y comencé a trabajar en México en el 2006. El tiempo de Dios es perfecto, aunque suene trillado, todo se dio como tiene que suceder.

