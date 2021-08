Entre “La Desalmada” y sus lujos: la nueva vida de Marlene Favela

Marlene Favela nació en Santiago Papasquiaro, Durango. (Foto: Instagram/@marlenefavela)

Marlene Favela recuperó su lugar dentro del gusto del público mexicano tras su regreso con la telenovela La Desalmada, se encuentra trabajando en nuevos, disfrutando de su reciente soltería y compartiendo momentos especiales con su hija Bella Steel.

Silvia Marlene Favela Meraz, es una actriz mexicana nacida en el estado de Durango que a lo largo de su trayectoria artística ha trascendido dentro del medio por su participación en proyectos de gran alcance como Gata salvaje y El Señor de los Cielos.

Tras varios años trabajando entre México y Estados Unidos, la actriz ha logrado alcanzar la fama por sus recordados personajes. Gracias a ello, la actriz no ha parado de hacer proyectos que con el paso del tiempo han rendido sus frutos que comparte con su bebé.

Marlene Favela y su esposo (Instagram)

La Desalmada fue la telenovela con la que la duranguense regresó a la pantalla chica tras dar a luz a su primogénita Bella, hija que procreó con el empresario australiano George Seely. Marlene y George se casaron en 2017 con una lujosa fiesta pero después del nacimiento de su bebé decidieron separarse.

En su momento, llegó a correr el rumor de que la pareja había había tomado la decisión de divorciarse porque la actriz quería regresar a trabajar a meses de la llegada de Bella, situación que aparentemente provocó problemas en su matrimonio.

Sin embargo, la Favela utilizó sus redes sociales para aclarar el tema. La actriz confirmó que su separación era inminente pero aseguró que había concluido en buenos términos debido al enorme aprecio que sentía por su expareja y por la inevitable relación que iban a tener toda su vida por su hija.

Bella Seely nació en octubre del 2019 (Foto: Instagram/@marlenefavela)

“Mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo. Quiero aclararlo, yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo o que a mi esposo no le pareciera (...) Jamás hablaré mal del padre de mi hija, es un hombre que respeto, que quise muchísimo y me casé con él”, explicó la actriz.

En La Desalmada, Marlene Favela le dio vida a “Leticia Lagos de Toscano”, una mujer de familia adinerada que se casó con n hombre infiel. La actriz compartió créditos con Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa, entre otros.

Con su participación, la actriz no sólo impactó a sus miles de fans, también dejó una huella dentro del elenco, pues todos la despidieron emotivamente cuando terminó de grabar su última.

(Foto: Instagram/@sueltalasopatv)

A principios de julio de este año, Marlene Favela celebró el bautizo de su hija Bella en medio de una ostentosa fiesta llena de familiares y figuras del medio del espectáculo como Ana Martín, Azela Robinson, Alberto Estrella y el estilista Jomari Goyso, quien figuró como el padrino.

La actriz de Rubí festejó el bautizo de la pequeña Bella a meses de que cumpla dos años. Tras salir de la ceremonia, madre e hija recibieron a sus invitados en un lujoso jardín donde los asistentes aprovecharon para tomar su foto del recuerdo.

En las imágenes recuperadas por Suelta la sopa, se puede apreciar a la actriz de 44 luciendo un sencillo vestido azul y blanco con detalles de hojas sobre la falda, mientras que Bella portó un clásico ropón.

La fiesta estuvo llena de regalos para los invitados, hubo una mesa de dulces, un hermoso pastel y una inigualable decoración (Foto: Instagram/@sueltalasopatv)

Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la gran ausencia del padre de Bella, pues el empresario australiano no asistió al evento.

Al momento, Favela no ha revelado cuál será su siguiente proyecto pero se mantiene cercana a sus fans a través de sus redes sociales, principalmente en Instagram, pues utiliza ese medio para compartir momentos únicos que comparte con Bella, sus mejores outfits y costos accesorios.

