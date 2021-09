“Se complicó mucho”: Gustavo Adolfo infante reveló los detalles de la cirugía de Luis de Alba

Luis de Alba en el hospital (Foto: GoFundMe).

Hace unos días, Luis de Alba “El Pirruris” confirmó desde sus redes sociales que sería hospitalizado debido a una aparatosa caída que sufrió en Monterrey. Así, este sábado se llevó a cabo la cirugía del comediante y Gustavo Adolfo Infante reveló los detalles de esta intervención.

“Ya salió LUIS DE ALBA de la CIRUGIA. Se complicó mucho, peor fue muy favorable. Todos los detalles 8:40pm en Facebook live / GUSTAVO ADOLFO INFANTE TV”, mencionó el conductor de El minuto que cambio mi destino desde sus redes sociales.

Así, en la transmisión que hizo explicó que desde las cuatro de la tarde comenzó la operación de fémur del artista, no obstante, aunque todo el procedimiento debió terminar a las 18:00 horas, esto se postergó una hora y media más debido a algunas complicaciones.

“Fue de tres horas y media la intervención, estaba destrozado el fémur todo lleno de poros. Estaba muy j*dido mi gordo, ahora sí que le hicieron una máxima cirugía a Luis de Alba y está bien, ya salió”, comenzó a narrar el conductor De Primera Mano.

Gustavo Adolfo remarcó que, a pesar de lo difícil que fue la operación, el comediante no estuvo solo, ya que contó varios médicos de diversas especialidades que ya lo habían asistido en intervenciones pasadas y añadió que el domingo a medio día habría una conferencia de prensa.

El conductor denunció que parte de las dificultades por las que atravesó de Alba, se debieron a la falta de apoyo por parte de los representantes de los actores.

“Mi querido amigo Luis de Alba salió muy bien de su operación [...] en Monterrey la Asociación Nacional de Actores no le dio alternativas para que se operara allá”, sentenció.

Horas antes de este anuncio por parte de Infante, en una entrevista concedida para Televisa Espectáculos desde las afueras del hospital donde se atiende al comediante, Abigail Alfaro, la esposa del comediante, agradeció a las personas que los ayudaron a solventar los gastos hospitalarios de Luis:

“Por lo pronto, ahorita me dijeron que lo primero es la salud de Luis, que no me preocupe por ningún gasto ahorita, y bueno, yo estoy con esa misma actitud, para mí primero es la salud de mi esposo y lo que venga después, Dios nos sabrá ayudar a responder”, afirmó Abigail.

Asimismo, dijo que “la verdad es que hay muchos ángeles en esta tierra y están muy dispuestos a ayudar a la gente necesitada, yo les quiero dar de verdad las gracias, a todos esos angelitos anónimos y a personas que sí son conocidas”.

Pero la esposa del “Pirrurris” añadió el viernes pasado para Chismorreo que La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y Carmelita Salinas se habían comunicado con ella y su esposo para brindarles su apoyo:

“Hablé ahorita con ellos y me dijeron: ‘Si te vienes acá, aquí te ofrecemos más apoyo, y como la verdad el horno no está para bollos y la ANDA me puede ayudar más allá, pues bienvenido el apoyo, pero sé que la prótesis y todo eso voy a tener que conseguirlo aparte”, dijo Abigail.

La esposa del comediante dijo que se sentirá más segura estando en la Ciudad de México, pues ahí se encuentran sus familiares y amigos:

“La verdad es que me voy a sentir más cobijada estando en la Ciudad de México, porque aquí yo no conozco a nadie, me están diciendo que Luis va a estar hospitalizado tres o cuatro semanas. Y estando allá, pues mira, amigos, compañeros y familia van a apoyarnos y va a ser diferente el proceso”, afirmó.

