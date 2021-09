Luis de Alba rompió el silencio sobre su operación: “Dios me quiere”

El comediante Luis de Alba, mejor conocido como el “Pirrurris”, rompió el silencio después de ser hospitalizado el jueves pasado, luego de que sufrió una caída en su hogar en Toluca, lo que desembocó en una operación.

“Dios me quiere, y eso lo agradezco, y te das cuenta cuando estás en situaciones así, de que hay tanta gente buena que no conoces, pero ellos sí te conocen”, comentó el comediante ante las cámaras del matutino de TV Azteca.

En exclusiva para el programa de Venga la Alegría, Luis comentó antes de entrar al quirófano: “Me siento con dolor porque traigo dos prótesis rotas y para acabarla, el fémur, también se me tronó”.

(Foto: Captura de pantalla de Twitter: @Vengalaalegria)

Ahora, a pesar de la operación, el actor se mostró motivado y con una actitud positiva. Incluso, aprovechó el espacio para mandar una reflexión a los televidentes: “La gente que no vive un día de reír y disfrutar no vive bien, creo. Y sí agradezco a la gente de familias que no conozco que me mandaron dinero”.

Después de la caída, “El Pirruris” fue trasladado a un hospital privado en Guadalajara en donde también se atienden Julio Preciado y donde también se encuentra internado Vicente Fernández.

Los primeros reportes apuntaban a que el comediante tenía que ser intervenido de emergencia en la madrugada del sábado por una lesión en el fémur y una prótesis que tenía.

La familia del comediante había comenzado una recaudación de fondos para pagar la supuesta deuda del hospital que rebasaba los 300 mil pesos mexicanos.

Luis de Alba en el hospital (Foto: GoFundMe).

El sábado por la tarde, se anunció que el comediante fue operado con éxito y se le colocó una nueva prótesis, después de que su familia iniciara la recaudación de fondos a través de la plataforma de GoFundMe para pagar la deuda acumulada del hospital.

“A nombre de su familia, solicitamos del apoyo, cariño y colaboración de amigos, familia y seguidores ya que debido a los duros momentos actuales y una difícil situación económica (por la falta de trabajo de índole artística durante la pandemia) es imposible correr con el gasto fuerte de una cirugía y una prótesis nueva de costo elevado” se leía en el post de recaudación.

La familia del comediante explicó que los gastos del hospital rebasaban a más de 400 mil pesos y que la falta de trabajo que provocó la pandemia, dificultaba que pudieran cubrirlos en su totalidad.

Luis de Alba (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

No obstante, el director del hospital en Guadalajara, Jorgé Alberto Álvarez Pineda, negó que esta información fuera cierta. Según medios de circulación nacional, el hospital únicamente le cobró 30 mil pesos al comediante por su cuenta médica.

En días anteriores, se rumoreó que Galilea Montijo había sido quien había donado una cantidad muy grande de dinero para pagar la cuenta hospitalaria del comediante.

(Foto: Captura de pantalla de Twitter: @Vengalaalegria)

“Estoy en condiciones de confirmar que una importante una comunicadora y un doctor (principalmente) son quienes corrieron con los gastos de la operación a Luis de Alba. Por respeto a quien hizo la noble labor a beneficio del actor, me abstengo de revelar los nombres. ¡Admirables!” comentó el periodista Gil Barrera a través de su cuenta de Twitter.

Aunque esta información quedó descartada, Galilea Montijo es conocida en la farándula por su gran corazón, empatía y lealtad hacia sus amigos. Además, el comediante Luis de Alba ya se encuentra en una rápida recuperación y todos sus gastos hospitalarios ya fueron cubiertos gracias a las donaciones de la gente.

