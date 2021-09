Esposa de Luis de Alba habría logrado solventar los gastos de la cirugía del actor

El actor sufrió una fractura en el fémur (Fotografía GoFundMe)

Después de la fuerte caída sufrida por Luis de Alba hace unos días, el comediante fue internado en un hospital de la ciudad de Monterrey, Nuevo León; lugar desde el que mandó un comunicado informando de su situación de salud.

En el comunicado firmado por el propio comediante, se informó que sufrió una fractura periprotésica de fémur derecho al sufrir una caída cuando se disponía a bajar un pequeño escalón. Luis de Alba se encontraba dando una entrevista para un medio de comunicación del norte del país.

En una entrevista concedida para Televisa Espectáculos desde las afueras del hospital donde se atiende al comediante, Abigail Alfaro, la esposa del comediante, agradeció a las personas que los ayudaron a solventar los gastos hospitalarios de Luis:

“Por lo pronto, ahorita me dijeron que lo primero es la salud de Luis, que no me preocupe por ningún gasto ahorita, y bueno, yo estoy con esa misma actitud, para mí primero es la salud de mi esposo y lo que venga después, Dios nos sabrá ayudar a responder”, afirmó Abigail

La familia del comediante había iniciado una recaudación de fondos para costear sus gastos médicos (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

Asimismo, dijo que “la verdad es que hay muchos ángeles en esta tierra y están muy dispuestos a ayudar a la gente necesitada, yo les quiero dar de verdad las gracias, a todos esos angelitos anónimos y a personas que sí son conocidas”.

El día de ayer, la esposa de Luis de Alba concedió una entrevista para Chismorreo, donde reveló que La Asociación Nacional de Actores (ANDA) y Carmelita Salinas se habían comunicado con ella y su esposo para brindarles su apoyo:

“Hablé ahorita con ellos y me dijeron: ‘Si te vienes acá, aquí te ofrecemos más apoyo, y como la verdad el horno no está para bollos y la ANDA me puede ayudar más allá, pues bienvenido el apoyo, pero sé que la prótesis y todo eso voy a tener que conseguirlo aparte”, dijo Abigail.

Carmelita Salinas y la ANDA ofrecieron su apoyo al comediante (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

La esposa del comediante dijo que se sentirá más segura estando en la Ciudad de México, pues ahí se encuentran sus familiares y amigos:

“La verdad es que me voy a sentir más cobijada estando en la Ciudad de México, porque aquí yo no conozco a nadie, me están diciendo que Luis va a estar hospitalizado tres o cuatro semanas. Y estando allá, pues mira, amigos, compañeros y familia van a apoyarnos y va a ser diferente el proceso”, afirmó.

De la misma forma, reveló en qué manera Carmelita Salinas la apoyaría: “La señora Carmelita fue la que me dijo: ‘vente hija, ahí te va el dinero y tráetelo en una ambulancia, como debe de ser’, y pues es lo que voy a hacer. Carmelita es nuestro ángel de la guardia, ella siempre está pendiente de nosotros”, contó la esposa de Luis de Alba.

Luis de Alba fue trasladado a la Ciudad de México para su operación (Foto: Instagram/@luisdealbaoficial).

La familia del comediante había comenzado una recaudación de fondos por medio de la página de internet GoFundMe, donde explicaron que, debido a la pandemia, no habían podido trabajar durante un largo tiempo, por lo que se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica.

“A nombre de su familia, solicitamos el apoyo, cariño y colaboración de amigos, familia y seguidores, ya que debido a los duros momentos actuales y a una difícil situación económica (por la falta de trabajo de índole artística durante la pandemia), es imposible correr con el gasto fuerte de una cirugía y una prótesis nueva de costo elevado. Los gastos ascenderán a más de 400 mil pesos y sin haber trabajado la mayor parte del año, es una situación muy difícil”, se leyó en la página.

