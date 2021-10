Dulce María reaccionó al video musical de “Rebelde” en su nueva versión

Dulce María apuntó que su generación es muy celosa con "Rebelde" así que se mostró interesada en la reacción de sus compañeros de la banda (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Dulce María fue una de las jóvenes que triunfaron al actuar en la serie de Rebelde como uno de los personajes principales y se convirtió en una exitosa cantante. Ahora que será lanzado el remake del melodrama, ella dio sus primeras impresiones.

Esta semana Netflix anunció la fecha en que será lanzado Rebelde en su nueva versión, en la que todavía se desconocen algunos detalles sobre la trama, pero que ya se sabe que la nueva banda está compuesta por Azul Aguaita, que interpretará a la nueva “Mia Colucci”, Sergio Mayer Mori, hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer; Andrea Chaparro, hija del comediante Omar Chaparro; Jerónimo Cantillo; Franco Masini, quien interpretará a “Luka Colucci”; Lizeth Selene, que le dará vida a “Andi”; Alejandro Puente y Giovanna Grigio.

También fue lanzado el primer video musical de la serie, en él los nuevos integrantes de RBD interpretan Rebelde, sin embargo, los cambios que se le dieron a la canción no fueron del agrado de cientos de fans, quienes reprocharon este hecho.

Netflix anunció que el estreno de la nueva versión de "Rebelde" será el 5 de enero de 2022 (Foto: Instagram/@soyrebeldenetflix)

En redes sociales llovieron las críticas al video y a la misma serie, aunque se estrene el próximo 5 de enero de 2022. Por tanto, Dulce María, quien interpretó a “Roberta”, dio su opinión acerca del tema.

Según dijo la intérprete de “Inevitable”, la generación que creció con Rebelde seguramente se sentirá celosa del remake, pero para ella esta nueva versión del tema principal fue un baño de nostalgia porque la hizo recordar sus días de éxito con la serie.

“Es muy curioso, hicimos la telenovela hace 17 años. Nuestra ‘generación Rebelde’ es muy celosa, así que habrá qué ver como lo toman ellos, pero a mí me gustó verlo y pensar que hace tanto yo estaba ahí. Siempre va a ser algo muy importante que recordaré con mucho cariño”, dijo en entrevista con la publicación Quién.

La generación original de RBD ha preferido no dar sus comentarios acerca del nuevo video musical de la banda (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Dulce actualmente se está reintegrando a su vida como cantante con Origen después de una pausa tras haber dado a luz a su hija María Paula, quien tiene 10 meses.

Los otros protagonistas: Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, continúan festejando el RBDay cada año, pero se han abstenido de hacer comentarios acerca del video musical de Rebelde.

Después de la publicación el videoclip, algunos de los comentarios que más apoyo recibieron en YouTube fueron una crítica para la producción.

“Escuché esta nueva versión por morbo pero definitivamente no me hizo cantar o bailar como con la original”, “No es que esté mal hacer nuevas versiones de las canciones, es solo que cuando escuchas Rebelde solo piensas en Anahí diciendo ‘mientras mi mente viaja’, sabes?”, “El video es horrible, esto no me motiva a ser rebelde sino un influencer mediocre como muchos de los que hay hoy en día”, comentaron en su video oficial.

También el nuevo póster de la serie fue criticado en redes sociales, pues el concepto de la fotografía habría sido copiado del grupo de K-Pop EXO (Foto: Instagram/@soyrebeldenetflix)

Entre las críticas también hubo quien comparó a este remake con Elite, pues los internautas aseguraron que se trata de una versión mexicana de la serie española.

Esta nueva interpretación de los alumnos del Elite Way School será un proyecto dirigido a la generación Z y mantendrá la trama de la novela original, pero concentrado en menos capítulos. Según se había revelado hace algunos meses a través de la publicación TVyNovelas, este proyecto consistirá en 20 episodios. Cris Morena, la creadora y productora de Rebelde Way reveló que la producción original consistía en 200 episodios que se condensaron y reformularon, pero mantendrán a los personajes principales.

