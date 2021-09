Maite Perroni recordó el día que escapó de la justicia al ser confundida con otra actriz de “RBD”

(Instagram)

Maite Perroni confesó en una divertida anécdota de hace unos años, gracias al cual logró a escapar de la justicia al ser confundida con su compañera de reparto de Rebelde Dulce María.

Según comentó la actriz, estuvo a punto de recibir una multa en México, pero cuando la policía que intentó levantarle la infracción la reconoció, sin embargo no completamente, por lo que le preguntó sí pertenecía a una de las integrantes del cast de RBD.

“Iba a tener una multa, pero me confundieron... Me paró la patrulla y cuando se bajó el policía me dijo ´¡ah, señorita, usted es la de RBD!... Usted es Dulce María´ y yo ´sí, si soy´ y que me sigo derecho así de ´adiós adiós´”, comentó Maite en una entrevista para la revista Marie Claire.

Iba a tener una multa, pero me confundieron con Dulce y escapé (Foto: Instagram: @maiteperroni)

Así, recordó su experiencia, pues era de las primeras veces que manejaba y finalizó de relatar su experiencia entre risas, admitiendo que no estuvo bien lo que hizo, pero que la salvó de ser multada por la policía mexicana.

“Iba a tener una multa, pero me confundieron con Dulce y escapé, entonces ya no tuve nada”, concluyó el tema.

Miembros de elenco original de RBD, han comentado que la experiencia de trabajo con Maite Perroni siempre fue de lo más agradable, tal fue el caso de Zoraida Gómez, quien platicó sobre una de las experiencias de trabajo con la actriz de El juego de las Llaves.

“Cuando yo estaba estudiando en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), Maite también estaba ahí. Se abrió un concurso de Hugo Arguelles de una historia que se llama La casa en la playa (...) entonces nos inscribimos”, recordó.

Cast original del famoso programa de Televisa, Rebelde. Foto: EsMas/Televisa

“Me queda claro que las dos estudiamos mucho, teníamos perfectamente claro cómo era la historia (...), pero también jugaba un factor importante que era el factor de la suerte (...) por dos casillas nos ganaron. el premio era una beca, la beca era que te pagaban mensualmente un dinero que claro que en esa época era muy necesario”, explicó.

Tras perder el concurso, Maite y Zoraida hicieron su casting para Rebelde y las dos se quedaron e interpretaron a “Lupita” y “José Luján”, respectivamente. Así, las dos compartieron créditos con Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Cristian Chávez y Christopher Uckermann.

Pero Zoraida no ha sido la única en opinar al respecto sobre Maite Perroni, pues recientemente William Levy y Maite Perroni condujeron la ceremonia de premiación de los Latin Billboards, en donde se les vio convivir de manera amistosa.

Fotos: @willevy / @maiteperroni

Unos días antes de la premiación, el actor de la telenovela “Café con Aroma de Mujer”, compartió una historia en donde se le ve en un escenario en compañía de estrellas latinas con las que compartirá la conducción de Premios Billboard , entre ellas destacó la presencia de Maite.

Aunque Maite Perroni y William Levy no han compartido pantalla en un largo tiempo, hace un par de años fueron los protagónicos de novelas como: Cuidado con el ángel y Triunfo del amor.

La ex- integrante de RBD y Levy desataron rumores de una posible relación en el año 2008, cuando fueron vistos saliendo ocasionalmente. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados y la pareja no se pronunció con nada al respecto.

Maite Perroni ha logrado destacarse como actriz en diferentes producciones para plataformas de streaming.

La actriz de la exitosa serie Rebelde, se encuentra destacando en producciones de plataformas de streaming como Oscuro Deseo para Netflix y El Juego de las Llaves para Amazon Prime.

Esta última, fue uno de los proyectos de Maite más atrevidos y arriesgados, ya que fue la primera producción latina en mostrar la realidad (Sin estigmas) que viven los matrimonios extensos sumidos en la monotonía. Pero con la tentación de acercarse a probar otras experiencias, como la modalidad swingers.

SEGUIR LEYENDO: