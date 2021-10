Cuáles participantes de MasterChef Celebrity se enfermaron de COVID-19

Participantes de MastefChef Celebrity México (Foto: Instagram/@masterchefmx)

En la más reciente emisión del reality de cocina varios concursantes brillaron por su ausencia. David Salomón, Patricia Navidad y Paco Chacón tuvieron que ser aislados, debido a que contrajeron COVID-19. Según lo dicho en el programa, los propios afectados fueron quienes eligieron a sus representantes.

Los sustitutos fueron antiguos cocineros del programa. La dinámica marcó que si estos competidores eran eliminados a quienes representaban también se irían del programa. Esto, sin lugar a duda, marcó un precedente en el desempeño de los refuerzos de MasterChef Celebrity.

Los fanáticos se alegraron de ver a "La Bebeshita" nuevamente en competencia (Foto: Instagram/@masterchefmx)

David Salomón, diseñador de moda por profesión, fue uno de los afectados. Para suplirlo llegó el conductor de Venga La Alegría William Valdés. El cubano había sido previamente eliminado, pero volvió en una suerte de revancha ante la adversidad que atravesó la producción del programa.

El árbitro más carismático, Paco Chacón, hizo un cambió de juego e integró a Javier Vázquez como su voz de representación. La decisión no gustó del todo en redes sociales. En el perfil oficial de MasterChef Celebrity destacaron algunos comentarios en contra de la decisión.

“Javier no sabe cocinar. Espero y por su culpa no salga Paco. Sería súper injusto. Él es el que debería ganar MasterChef”, sentenció una cibernauta. No es para menos, el juez de fútbol mexicano se ha posicionado como un rival muy difícil a vencer. Pocas veces se le ha visto en la cuerda floja.

Javier Vázquez representó a Paco Chacón (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Como suplente de Patricia Navidad se eligió a Daniela Alexis, mejor conocida por su sobrenombre “La Bebeshita”. La influencer demostró haber formado una relación de cariño con sus compañeros, misma que quedó visible cuando fue eliminada de la competición. Los seguidores del programa aplaudieron la determinación y se dijeron felices de volver a ver a “La Bebeshita”.

Los integrantes de refuerzo tenían una presión añadida. Ahora no solo tuvieron que agradar el paladar de los chefs y jueces, sino que cargaban con la continuidad de sus allegados. Pese a ello, los tres suplentes laboraron con paso digno y aseguraron una semana más en el reality a los afectados.

William Valdés, en el mandil de David Salomón, fue el primero en destacar. Con una preparación de tostón, el conductor cubano recibió comentarios positivos de los expertos. Tras la evaluación agradable, Valdés se arrepintió al no haber mostrado ese despeño cuando aún estaba activo en el programa.

Los suplentes portaron el mandil de sus amigos (Foto: Instagram/@masterchefmx)

El conductor de Venga La Alegría, junto a Germán Montero, fue de los primeros en subir al balcón y observaron el resto de la emisión desde el lugar privilegiado. De este modo, apenas iniciado el programa, David Salomón certificó el tener un lugar cuando supere su contrariedad médica.

Javi Vázquez, quien representó a Chacón, sería el segundo en salvarse del equipo de refuerzos. El modelo y coach evitó el temido reto de eliminación en grupo. Formó parte del equipo rojo, junto a “La Choco”, Salas, Mauricio Islas y Aristeo, el cual salió ganador con sus preparaciones.

Paty Navidad fue la única que temió por su continuidad hasta los minutos finales de MasterChef Celebrity. En la eliminación se midieron las dos Laura, Flores y Zapata, Tony Balardi y “La Bebeshita”, en representación a Paty.

De los refuerzos solamente Daniela Alexis llegó hasta la antesala a la eliminación (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Laura Zapata y Tony Balardi cumplieron con su preparación de pastel, por lo cual subieron al balcón. Curiosamente, se repitió el escenario en el cual “La Bebeshita” fue eliminada, pues se volvió a batir en la antesala de la eliminación con Laura Flores.

“Esto me trae un cierto recuerdo. Esto ya había pasado”, dijo el chef Adrián Herrera. Aunque el rol de “La Bebeshita” era distinto, el escenario recordó a la pasada eliminación. Esta vez hubo más argumentos a favor de la influencer y Laura Flores salió eliminada.

Herrera señaló que los errores de Laura Flores fueron en el proceso de cocción. El chef regio expuso que es inaceptable que esos detalles sucedan.

