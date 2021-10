Alessandra Rosaldo aclaró su supuesto divorcio de Eugenio Derbez

Constantemente tienen que separarse por sus trabajos (Foto: Captura de pantalla YouTube/Univision)

Este 21 de octubre Alessandra Rosaldo acudió al programa Venga la Alegría y desmintió que esté viviendo algún conflicto marital con Eugenio Derbez, productor con quien está casada desde hace 15 años.

En el programa de Azteca, la actriz expresó que en varias ocasiones se ha enfrentado a rumores de este tipo, pues las personas asumen que están a punto de divorciarse frecuentemente:

“Absolutamente no, absolutamente es falso, nuestra relación está muy bien. No es la primera vez, nos han separado, divorciado y vuelto a separar muchas veces. Llevamos 15 años juntos, claro que hemos tenido nuestros altibajos y tropezones”

La actriz no mencionó que su matrimonio esté próximo a terminar (REUTERS/Ringo Chiu)

Este tipo de rumores y suposiciones surgen porque alguno de los dos tiene que distanciarse debido a los proyectos.

Hace varios meses, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo estuvieron juntos para la segunda temporada de De Viaje con los Derbez y aunque se especuló que la pareja iba a terminar separándose después de concluir la serie como ocurrió con Aislinn y Mauricio Ochmann, el actor en No Se Aceptan Devoluciones habló al respecto.

en una entrevista para diversos medios y retomada del programa Venga La Alegría, el actor confirmó que estaba separado de Alessandra pero por cuestiones de trabajo. “Sí estamos separados, ella está ahorita por otro lado documentándose y yo estoy ahorita con ustedes”, bromeó el actor.





Hace un par de meses la pareja ya había sorteado este tipo de rumores (Foto: Instagram/@ederbez)

De manera más seria detalló las razones por las que no ha podido estar con su esposa en este año. “Lo que pasa es que ha sido un año muy difícil porque he tenido que trabajar mucho, tuve una serie, luego una película, luego otra serie. Casi no he estado con ella en estos meses, pero después de esto creo que sí voy a poder estar con ella el resto del año”, compartió.

En la misma entrevista habló de cómo la serie De Viaje con los Derbez mejoró su relación con su hijo José Eduardo. “Son momentos que nunca platiqué con él y la verdad que la serie ha sido muy terapéutica para los dos porque nuestra relación se ha fortalecido y ha crecido mucho a raíz del reality”.

Integrantes del Colectivo Izquierda Unida de Acapulco protestaron en la recién inaugurada escultura del actor (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, Alessandra Rosaldo aprovechó para explicar su postura frente a la situación que vivió Aracely Arámbula con su hijo menor de edad: “Puedo entender perfectamente a Aracely, entiendo esa parte porque ustedes han notado que cuando llegamos a los aeropuertos, Eugenio se queda pero yo agarro a mi niña y me voy” mencionó.

En cuanto a los hechos en torno a la estatua de Eugenio Derbez en Acapulco, la esposa de este actor explicó que no lo ve como vandalismo sino como una acción complementaria. Sin embargo, reconoció que no comprende porque la gente tiene resentimiento hacia su esposo:

Le pusieron magia y color, le pusieron vida, está padre, me parece bien. Me parece merecidísimo, pero todo lo que se ha desatado alrededor me da tristeza porque Eugenio no ha hecho más que promover, difundir y hablar hermoso de nuestro bello Acapulco

Respecto a las burlas, Rosaldo se dijo habituada a a ser constantemente criticada junto a su familia “La verdad es que es una raya más al tigre porque ya estamos acostumbrados…”.

Así luce la estatua del actor (Fotos: Instagram/@alexrosaldo // Twitter/@eyc1104)

El famoso actor Eugenio Derbez actualmente se encuentra trabajando en sus proyectos, pero aún así, el periodista Javier Poza logró contactarlo por medio de notas de voz en WhatsApp, en las cuales aclaró todo lo relacionado a su estatua en Acapulco, Guerrero.

En el audio presentado por Grupo Fórmula, el productor de No se aceptan devoluciones explicó que la estatua aparentemente vandalizada no se erigió con motivo de su serie Acapulco, la cuál se estrenó el pasado 8 de octubre en la plataforma de streaming Apple TV.

Según Eugenio Derbez, el gobierno de Guerrero colocó su figura frente al Hotel Elcano como un homenaje por sus donaciones para reconstruir una escuela. Cabe recordar que hacia 2013, los fenómenos naturales Ingrid y Manuel devastaron gran parte de la costa de este estado.

