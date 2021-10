Video musical de la nueva versión de Rebelde no convenció ni a los fans

Elenco oficial de Rebelde Netflix (Foto:Intagram/@soyrebeldenetflix)

Después del sorpresivo estreno musical de Rebelde la Serie con el clásico Rebelde, los seguidores de las otras 2 versiones que existen de la novela -Rebelde México y Rebelde Way- han explotado de forma negativa en el video oficial de la nueva banda. Los fans de RBD aseguran que la nueva versión es una falta de respeto para la original ya que la nueva melodía e interpretación de los cantantes no transmite la energía de su antecesora.

La nueva canción y video se han mantenido a más de 24 horas de su estreno en las tendencias musicales de YouTube México más vistas. La razón es por el mal recibimiento que los fans de sus otras versiones le han dado. La canción cuenta con una melodía completamente diferente a la original y todos los nuevos integrantes de la banda tiene cortos solos dentro de ella.

“Escuché esta nueva versión por morbo pero definitivamente no me hizo cantar o bailar como con la original”, “No es que esté mal hacer nuevas versiones de las canciones, es solo que cuando escuchas Rebelde solo piensas en Anahí diciendo ‘mientras mi mente viaja’, sabes?”, “El video es horrible, esto no me motiva a ser rebelde sino un influencer mediocre como muchos de los que hay hoy en día”, comentan en su video oficial.

Azul Guaita es la nueva Mia Colucci (Foto: Instagram/@azulguaita)

Dentro del visual se puede observar el nuevo logo de la serie que es sumamente similar al de la versión del 2004, un motivo más por el que los fans acusan a Netflix de no tener originalidad ni siquiera en un aspecto tan sencillo. Aunque el video ya cuenta con 16 mil 548 likes, la cantidad de dislikes es de más de 8 mil y sigue creciendo.

La nueva banda está compuesta por Azul Aguaita, que interpretará a la nueva “Mia Colucci” -personaje que le diera fama internacional a Anahí-, Sergio Mayer Mori, hijo de Barbara Mori y Sergio Mayer; Andrea Chaparro, hija del comediante Omar Chaparro; Jerónimo Cantillo, un actor colombiano; Franco Masini, quien interpretará a “Luka Colucci”, un posible guiño al personaje interpretado por la cantante de Sálvame; Lizeth Selene, que le dará vida a “Andi”; Alejandro Puente, quien cobró popularidad por la serie El Club y Giovanna Grigio, una actriz brasileña.

Rebelde Netflix se estrenará el 5 de enero del 2022 (Foto:Instagram/@soyrebeldenetflix)

El primero de marzo del 2021 Netflix anunció que había obtenido los derechos de la telenovela Rebelde Way creada por la actriz argentina Cris Morena. Con esta novedad la empresa de streaming más grande del mundo reveló que crearía su propia versión en un formato mucho más corto y novedoso que una telenovela.

“Mientras mi mente viaja a donde tu estás, una nueva generación está a punto de llegar. Rebelde 2022, solo en Netflix”, escribió la cuenta oficial de la serie.

Desde ese anuncio la cuenta oficial de la serie se llenó de comentarios negativos:

“Así como dicen que las segundas partes nunca son buenas, los refritos tampoco”, “Ahora que RBD regresó a la música a ustedes se les ocurre hacer una nueva versión de Rebelde”, “Tío Netflix mejor consigue los derechos de la versión mexicana de nuevo y no hagas porquerías”, escribieron usuarios.

Con esta imagen captada hace 17 años, los integrantes celebraron el RBDay (Foto: Facebook RBD)

No es la primera vez que la versión de Netflix sufre de ataques negativos sin aún estrenarse de manera oficial. Una semana antes del estreno musical, la cuenta oficial de la nueva serie publicó un video dirigido a los medios de comunicación y seguidores de RBD que se han burlado del remake. Rápidamente los fans le “voltearon la tortilla”:

“Cómo se atreve Netflix a burlarse de los fans de RBD cuando ellos hicieron un comercial riéndose de que Televisa les había quitado la versión mexicana de su catálogo”, señaló un usuario.

