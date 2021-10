Verónica Toussaint compartió cómo descubrió que tenía cáncer de mama

La actriz ha participado en diversas producciones cinematográficas (Foto: Instagram/@veronicatouss)

El pasado 7 de octubre la conductora Verónica Toussaint reveló en el programa ¡Qué Chulada! que hace menos de dos meses le diagnosticaron cáncer de mama y aseguró que ya inició su tratamiento. En una entrevista, la presentadora de Imagen Televisión compartió cómo descubrió que tenía esta enfermedad.

En la serie de preguntas y respuestas con la revista Tvnotas, Verónica confesó que parte de su rutina de salud es hacer un examen general para detectar alguna anomalía, pero en ningún momento le fue diagnosticada esta enfermedad hasta que se manifestó físicamente. “Siempre me hago mis estudios de rutina con el ginecólogo: El Papanicolaou, la mastografía y todo, pero la verdad es que las autoexploraciones mensuales para detectar cambios en la mama no las hago; sin embargo, me salió una bola muy grande en la axila y era imposible no verla”.

Actualmente es conductora en el programa "¡Qué Chulada!" (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

La actriz añadió que tuvo que realizarse otro estudio para confirmar que se trataban de células cancerígenas. “El ganglio estaba inflamado y había un tumor en el seno, que por alguna razón no había salido en las mastografías. Me fui a checar, me dijeron que era un ganglio inflamado y pensaron que había sido reacción por la vacuna de la COVID; entonces me dieron desinflamatorio, pero nunca hizo efecto. Me hice otra mastografía y ya apareció el tumor; en realidad, el ganglio fue el chismoso, ¡gracias a dios!”

Toussaint añadió que ya lleva un tratamiento y que este puede durar varios años. “Los doctores decidieron dar quimioterapia primero, ya las comencé y después sería la operación, ya que hayan reducido el tumor. Mis médicos no me dicen cuánto durará mi tratamiento, pero será una carrera de larga distancia; puede ser de un año, de dos, pero los seguimientos son de muchos años”.

Verónica Toussaint estudió una licenciatura en comunicación en la Universidad Anáhuac (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

La presentadora aseguró que no tiene malos hábitos y que no se trataba de algo hereditario. “No fumo y me ejercito, y en mi familia no ha habido casos, pero... ¡esta cosa no respeta! Me he vuelto muy empática con el tema del cáncer, porque en realidad a cualquier persona le puede dar, pues todos producimos células cancerosas todos los días, pero el cuerpo se encarga de eliminarlas”.

En otra entrevista para TvyNovelas, Verónica compartió su sentir al enterarse de la noticia. “Esa es la parte que me está costando trabajo: mostrarme vulnerable, el llorar porque sí, porque tengo cáncer, porque está de la ching*da, porque estoy asustada, porque no sé qué vaya a pasar, no sé cómo me voy a sentir. Lo primero que nos viene a la mente es: ‘Tengo cáncer, me voy a morir. Game over (fin del juego). Y luego, cuesta trabajo digerirlo, porque pienso que quizá no vaya a morirme, pero sí voy a ser esta calaca verde que vomita todo el día, porque la quimio me destruye”.

La actriz debutó en la telenovela Cara o Cruz en el año 2001 (Foto: Instagram/@veronicatouss)

Verónica también pidió que no la vieran como una persona enferma, sino que la reconocieran por su trayectoria artística. “Le pido a la gente que no me vea como una enferma, que me traten como me han tratado toda la vida, y para mí es muy importante el humor, porque el pesimismo nos derriba”

La actriz también ha recomendado a su seguidores que estén muy atentos ante cualquier cambio en su cuerpo para evitar cualquier riesgo. “Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad mucho más común de lo que imaginamos, el porcentaje de personas que se hacen mastografías lamentablemente es muy bajito y la detección oportuna puede salvar vidas”.

