“El muy méndigo”: por qué Livia Brito no quiso ser novia de Daniel Arenas

Livia Brito y Daniel Arenas podrían haber sido novios (Foto: Cuartoscuro)

Livia Brito constantemente sube divertidos Tik Tok y retos de internet a sus redes sociales, incluso compartió una prueba de inteligencia donde participó todo el elenco de La Desalmada. Sin embargo, una fuerte revelación tuvo lugar en una de sus transmisiones en vivo de Instagram.

El pasado lunes, la famosa actriz hizo una dinámica de preguntas incómodas por parte de sus fans, la respuesta que más sorprendió fue sobre Daniel Arenas, pues confesó que estuvo a nada de iniciar un romance con el actor.

Ambos compartieron espacio de trabajo en la serie de Televisa llamada Médicos, línea de vida, pero su noviazgo no pudo concretarse pues no terminaron de encajar lo suficiente sus personalidades y el actor hizo que Livia Brito se sintiera juzgada.

Livia Brito estelarizó La Desalmada junto a José Ron (Foto: Instagram/@joseron3)

Durante su live en Instagram, Livia Brito explicó lo siguiente respecto a esa casi-relación:

“Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios”

Uno de los factores para que su romance no funcionara fue una cita, salida que terminó siendo un momento sumamente incómodo para la protagonista de La Desalmada. Ella explicó que salieron después de una de sus obras de teatro y aún llevaba el maquillaje, dicha caracterización fue criticada por Daniel Arenas.

Livia Brito confesó su casi relación durante una dinámica en Instagram (Foto: Instagram/@liviabritopes)

Livia Brito recordó que no tiene claro si acudieron a comer o al cine, pero que ya en el lugar, su pretendiente la interrogó innecesariamente:

“Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice:

<b>‘Oye, ¿es que siempre te maquillas así?’</b>.

Y yo así de (indignación) o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio”, relató Livia Brito en su transmisión.

Livia Brito decidió conservar solamente la amistad de Arenas (Foto: Instagram/@liviabritopes)

En su transmisión, la actriz aclaró que siempre va sin maquillaje pero que en esa ocasión venía de realizar un trabajo que requería el uso del mismo; de forma que el imprudente comentario del también actor hizo que Livia decidiera no iniciar un noviazgo con él.

Brito también explicó para sus más de 6 millones de seguidores que se sintió juzgada y decidió conservar únicamente la amistad de Arenas, ya que el actor parecía no comprender lo que implicaba caracterizarse para determinados papeles:

“O sea y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme. Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro.’ Y ahí fue como que para amigo mejor’”, terminó.

Livia Brito regresó a Televisa tras su escándalo con un fotógrafo (Foto: Instagram / @liviabritopes)

Otras preguntas que le hicieron sus seguidores en esta dinámica estuvieron relacionadas a su posición sexual favorita y la edad a la que perdió la virginidad.

El éxito de Livia Brito sigue presente gracias a que ha protagonizado telenovelas que se emiten en horario estelar, pero no por ello ha logrado librarse de la denuncia que enfrenta desde el año pasado por haber agredido a un fotógrafo, por la cual tendrá que comparecer en las próximas semanas.

Ernesto Zepeda, el fotógrafo que presuntamente habría sido agredido por la actriz y su novio, Mariano Martínez, dijo en entrevista con Ventaneando que finalmente el próximo 28 de septiembre iniciará la primera audiencia en contra de Livia por el caso de agresión y robo en su contra.

El fotógrafo Ernesto Zepeda demandó a la actriz por una supuesta agresión (Foto:Ventaneando/Instagram@liviabritopes)

A finales de este mes ya con el juez es la primera audiencia que llevo esperando (para) que se haga justicia por todas las situaciones que han pasado”, comentó Zepeda, quien en diferentes ocasiones había compartido su temor al no ver progreso en su denuncia.

El paparazzo dijo esperar que el juez tome en cuenta todas las pruebas que existen en su caso, ya que existen videos que evidenciarían la agresión de la actriz y su novio, además de los testigos que podrían declarar a su favor.

