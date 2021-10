Karol Sevilla posó junto a su suegra Niurka

Niurka y Karol Sevilla posaron juntas en una foto

Niurka Marcos compartió una fotografía junto a sus tres hijos, dos nueras y su único yerno, el novio de Romina Marcos, con quienes cenó en familia.

En diciembre de 2020 Yuri destapó el romance de Karol Sevilla y Emilio Osorio, hijo de Niurka y Juan Osorio, quienes gritaron su amor el pasado mes de julio.

Tras varios meses de rumores sobre un supuesto noviazgo, Emilio Osorio y la famosa actriz de Disney confirmaron su relación sentimental con un video de Tik Tok. Desde ese momento hasta la fecha, la pareja no ha parado de demostrar cómo vive su noviazgo.

El mes pasado Emilio causó furor entre sus seguidores en Instagram al publicar un video donde se lució bailando muy cerca de su novia. Ambos impactaron en la plataforma debido a que ya habían pasado un par de semanas sin subir contenido juntos, con lo que sorprendieron a los fans que tienen.

Niurka compartió una foto junto a sus hijos, su yernos y sus nueras (Foto: Instagram/ @niurka.oficial)

Además Karol reveló que ella y Emilio ya habían tenido una relación pero que nunca supo nadie ya que no lo hicieron público, meses después la vida los volvió a juntar y aseguró que probablemente es porque “se llevan muy bien”.

La modelo de 21 años informó en una entrevista para Univisión que no sólo tiene una excelente relación con el actor mexicano, pues dijo que su suegra Niurka siempre la ha tratado muy bien mientras que el famoso productor la trata como una hija.

“Es un amor, me muero de risa siempre que estoy con ella, es como una mamá, literalmente. Me da muchos consejos, me ayuda a centrarme. Realmente me tratan bien bonito, me han recibido en sus casas de la mejor manera, y sobre todo creo que han entendido muy bien que yo adoro a su hijo”, declaró.

“Yo le pedí que fuera mi novio”, explicó Sevilla acerca de cómo las mujeres también pueden llevar la batuta en una relación.

Karol reconoció que ella le pidió que fuera su novio a Emilio Osorio (Foto: Instagram/@karolsevillaofficiaal)

Por su parte, cuando Emilio fue abordado por la prensa respondió con sinceridad: “Siempre lo he dicho, Karol es mi compañera desde hace mucho tiempo, cuando la conocí fue impresionante, es una gran persona y que comparta sus momentos conmigo es bien bonito”.

Por otro lado, Sevilla y el panameño Joey Montana revelaron a sus fanáticos que en los próximos días estrenarán un nuevo sencillo, a través de sus redes sociales.

El tema lleva por título Pase lo que pase, así lo dijo la cantante mexicana en un publicación donde subió una fotografía junto a Montana, quien comentó “Like y la soltamos”.

Sus fans enloquecieron con la noticia y de inmediato se hicieron presentes comentando, “¿En este viernes? No lo puedo creer”, “Ayuda, no puedo con tanta emoción”, “Estoy seguro de que la van a romper”, “Se viene bomba”, entre otros.

Karol Sevilla y Joey Montana dieron a conocer que colaborarán juntos en un próximo sencillo (Foto: Instagram/@karolsevillaofc)

Es importante destacar que Karol tomó reconocimiento alrededor del mundo principalmente por interpretar a “Luna Valente” en la serie original de Disney Channel, Soy Luna. En este año sacó su nuevo sencillo titulado Tus besos, un tema con el que comienza una nueva etapa en su carrera, más madura y con un estilo urbano sin dejar de lado sus raíces pop.

Sevilla adelantó lo que se viene en los próximos meses en la nueva serie Siempre fui yo de Disney+, el primer programa para Latinoamérica que será protagonizado por ella, quien interpretará a Lupe, una joven de 21 años y descubrirá quién es realmente.

