Andrea Escalona le hizo una novatada a Tania Rincón en el programa Hoy

La conductora le jugó una "novatada" a su nueva compañera (Foto: Instagram/@andy_escalona)

El divertido incidente tuvo lugar durante la sección llamada Huevos Estrellados, donde los conductores del programa deben colocarse en dos filas y tomar dos cascarones rellenos de confeti. Posteriormente los estrellan en la cabeza de su “contrincante” por haber fallado en la ronda anterior.

Mientras que Galilea Montijo, Raúl Araiza y Shanik Berman tuvieron delicadeza al momento del juego, Andrea Escalona no midió sus movimientos contra Tania Rincón y le golpeó la cabeza con más fuerza de la necesaria para sólo quebrar los cascarones.

La nueva conductora del programa Hoy expresó de inmediato su dolor y aunque la música continuó, las caras de sorpresa de sus compañeros fueron muy evidentes, así que todos se acercaron a verla entre risas. Realmente no se trató de un golpe que causara una lesión, pero la impulsiva acción quedó como una “novatada”.

Así fue el golpe durante el juego (Foto: lasestrellas.tv)

La “travesura” no se convirtió en una polémica pues Andrea corrió a abrazar a Tania de inmediato e incluso la cargó durante unos segundos mientras se reían, probablemente aprovechó el breve momento para pedirle una disculpa.

Posteriormente continuaron con la dinámica del programa, debían responder preguntas, con la particularidad de que deben ir completando frases con las ocurrencias de sus otros compañeros.

El mismo sitio Las Estrellas nombró esta acción como una “novatada” pues Tania Rincón se integró recientemente al equipo de Hoy, en meses anteriores ya había suplido a algunos de sus compañeros mientras se recuperaban de alguna lesión o atendían sus proyectos personales, también había tenido participación como invitada ocasional.

Rincón ya había tenido algunas participaciones ocasionales anteriormente (Fotos: Capturas Programa Hoy)

Aunque anteriormente se había prometido no volver a formar parte de un matutino, Tania Rincón reveló para una revista la razón por la que decidió unirse al programa de espectáculos y concursos Hoy.

Fue en una serie de preguntas y respuestas con la revista TvyNovelas en la que la michoacana de 34 años detalló cómo pasó de ser invitada a formalmente ser la nueva integrante del programa:

“Yo estaba haciendo Guerreros y estaba muy comprometida con ese proyecto; de vez en cuando me llamaban para ser conductora invitada de Hoy y yo feliz. Me sentía contenta con la producción por siempre querer incluirme y recibirme de una forma muy bonita. De repente, antes de irme a mis vacaciones, la productora Andrea Rodríguez me llamó para hacerme la propuesta de que fuera conductora fija del matutino; la recibí con mucha emoción y alegría”, explicó.

La ex conductora de Guerreros 2021 se unió a este matutino equipo (Foto: Instagram/@programahoy)

Sin embargo, la exconcursante de Nuestra Belleza México había prometido que no volvería al matutino, pero reveló que se ha sentido muy cómoda en sus breves participaciones. " me había jurado más nunca hacer esta fórmula, pero como dicen: ‘No digas nunca de esta agua no beberé, porque esa es de la que te ahogas´. En Hoy se vive un gran ambiente, todos son muy profesionales y por eso no dudé la oferta y acepté”.

La conductora también reveló la razón por la que había jurado no hacer otro programa misceláneo. “Ya lo había hecho durante ocho años y sentí que ya no tenía mucho para dónde crecer, me sentía como estancada, finalmente llegaron otros proyectos que me hicieron evolucionar, y uno tiene que probar otras cosas. Trabajé mucho mi ego, le dije a Andrea Rodríguez que me incorporo a Hoy en un momento muy bonito de mi vida porque ya tengo el ego bien trabajado, de pronto sentí en mi vida que me debían, pero en realidad, nadie me debía nada. Vengo a Hoy no a quitarle el lugar a nadie”.

