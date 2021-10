La razón por la que Tania Rincón se integró a “Hoy”

Tania inició su participación en el matutino con este vestido iridiscente (Foto: Instagram/@taniarin)

El pasado 11 de octubre Tania Rincón se convirtió en la conductora oficial del programa Hoy, aunque había acudido al programa en distintas ocasiones como invitada, comentó que se había prometido no volver a formar parte de un matutino, pero en una entrevista reveló la razón por la que decidió unirse al misceláneo.

Fue en una serie de preguntas y respuestas con la revista TvyNovelas en la que la michoacana de 34 años detalló cómo pasó de ser invitada a formalmente ser la nueva integrante del programa. “Yo estaba haciendo Guerreros y estaba muy comprometida con ese proyecto; de vez en cuando me llamaban para ser conductora invitada de Hoy y yo feliz. Me sentía contenta con la producción por siempre querer incluirme y recibirme de una forma muy bonita. De repente, antes de irme a mis vacaciones, la productora Andrea Rodríguez me llamó para hacerme la propuesta de que fuera conductora fija del matutino; la recibí con mucha emoción y alegría”.

“Estoy muy contenta chicos. Se siente diferente, antes venía como invitada y ahora, me fui colando como la humedad y ¡aquí estoy!”, comentó Rincón al ser presentada como conductora (Foto: Instagram/@programahoy)

Sin embargo, la exconcursante de Nuestra Belleza México había prometido que no volvería al matutino, pero reveló que se ha sentido muy cómoda en sus breves participaciones. " me había jurado más nunca hacer esta fórmula, pero como dicen: ‘No digas nunca de esta agua no beberé, porque esa es de la que te ahogas´. En Hoy se vive un gran ambiente, todos son muy profesionales y por eso no dudé la oferta y acepté”.

La conductora también reveló la razón por la que había jurado no hacer otro programa misceláneo. “Ya lo había hecho durante ocho años y sentí que ya no tenía mucho para dónde crecer, me sentía como estancada, finalmente llegaron otros proyectos que me hicieron evolucionar, y uno tiene que probar otras cosas. Trabajé mucho mi ego, le dije a Andrea Rodríguez que me incorporo a Hoy en un momento muy bonito de mi vida porque ya tengo el ego bien trabajado, de pronto sentí en mi vida que me debían, pero en realidad, nadie me debía nada. Vengo a Hoy no a quitarle el lugar a nadie”.

Tania también había sido parte del programa en el reality "Las Estrellas Bailan en Hoy" (Foto: Instagram/@tanirin)

Sofía Rivera Torres fue otra de las candidatas para formar parte del matutino, pero detalló que no pudo llegar a un acuerdo salarial con Televisa y por eso no formó parte del programa.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que realizó en sus historias de Instagram, la locutora respondió las dudas de sus seguidores a través de varios videos. Uno de sus seguidores preguntó: “¿Estás en Hoy, el programa de Televisa?”, a lo cual Sofía respondió: “Casi estuve, pero no, no nos arreglamos”, comentó la actriz y agregó “¿Qué opinarían de que estuviera en Hoy?, ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea?”.

Después de responder otras preguntas donde fue cuestionada por su actitud, el amor propio y su imagen, la conductora relató su experiencia más reciente en su vida profesional, donde le ofrecieron muy poco dinero por un puesto importante.

Actualmente Sofía es co-conductora del programa "¡Qué Importa!" (Foto: Instagram/@sofiariveratorres)

“Estuve buscando a unas personas para un proyecto que me súper interesaba, me buscaron, me dijeron: ‘Te queremos en este proyecto, te queremos ya, casi, casi de manera inmediata’, pero me dijeron: ‘Nos vemos mañana para platicar del tema del dinero’. Entonces, llegué y me estaban ofreciendo cacahuates. Era algo que yo sabía, le dije a Eduardo: ‘Sé que me van a ofrecer una porquería, porque saben que a mí me interesa estar ahí, entonces, si no nos arreglamos, no nos arreglamos’”, comentó Sofía.

Aunque no relacionó esta experiencia con el programa de Televisa, Sofía podría referirse a lo que había comentado anteriormente sobre el acuerdo fallido para formar parte del matutino.

