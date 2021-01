Horas de angustia para Eduardo Videgaray y Sofía Torres: aún no saben si tienen COVID-19 o no

Otro artista que recientemente se ha tenido que enfrentar al COVID-19 es Eduardo Videgaray, quien junto a su esposa y familia cercana ha tenido que guardar cuarentena luego de que el día de ayer se le informara que dio positivo a la enfermedad.

El presentador y locutor de radio y su pareja, Sofía Rivera Torres, ya habían sido parte de la polémica luego de que celebraran su matrimonio el pasado noviembre de 2020, mientras México se encontraba en plena pandemia de COVID-19, lo que lo había hecho el blanco de las críticas. Sin embargo, el conductor defendió su postura y dijo que siempre se había manejado con todas las medidas de seguridad. No obstante, en esta ocasión no salió nada bien.

Y es que el mismo locutor afirmó que salieron a visitar a unos familiares debido a que éstos han tenido problemas de salud relacionada con problemas gastrointestinales, sin embargo, en algún momento del viaje se contagiaron de COVID-19, por lo que al llegar se realizaron pruebas, las cuales salieron negativas para todos: decidieron hacer una nueva prueba para poder cerciorarse de la veracidad.

Ante esto, la familia Videgaray salió espantada porque en esta ocasión salió positiva la prueba de Eduardo, lo cual causó confusión pues no han tenido actividad fuera de su casa más que el dichoso viaje, pero la diferencia entre las pruebas no han causado buenas impresiones en la familia. Así escribieron en un comentario en sus redes sociales:

Regresamos de viaje porque tenemos familia que está hospitalizada por un problema gastrointestinal. Hemos estado haciéndonos pruebas de Covid cada 3 días para checar que estemos sanos y no poner en riesgo a nadie. Fuimos a una prueba el martes pasado, regresando del viaje, y salimos negativo. Nos hicimos otra el domingo y en la segunda prueba todos negativos, excepto Eduardo: positivo

En el set de pruebas más reciente que se hicieron, la familia Videgaray terminó aún más confundida pues en esta ocasión apareció como positiva Sofía Rivera, pero Eduardo salió negativo, por lo que no pudieron llegar a una conclusión. Así, decidieron esperar hasta hacerse pruebas en un hospital:

Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente. Vamos a estar aislados de aquí al viernes y nos haremos una prueba en el Hospital Ángeles