Por qué Jacobo Zabludovsky salió de Televisa

Jacobo Zabludovsky se despidió de Televisa un día en que él no se lo esperaba y por las razones que no habría pensado (Foto: Twitter/@EnExplorer)

Jacobo Zabludosvky ha sido de los periodistas más importantes de México y obtuvo su fama a partir de los noticieros Eco y 24 horas, producidos por Televisa. Por esta razón su renuncia a la empresa de los Azcárraga sorprendió a México, incluso a él mismo.

Jacobo Zabludovsky se fue ganando el cariño de gran parte de su público y de sus compañeros con 24 horas. En su noticiero hizo de los reportajes más importantes para la televisora y cubrió eventos importantes a nivel internacional en vivo, siendo el único en ese entonces en lograr algo similar, además de innovar la forma en que se manejaba la información.

La amistad que forjó con Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, tuvo mucho qué ver en su estrellato en televisión, pues el magnate estaba dispuesto a mantenerlo en su empresa por el tiempo que fuera posible, dándole puestos importantes dentro del área de información de Televisa.

El periodista en varias veces externó su agradecimiento a su amigo Emilio Azcárraga, con quien trabajó por más de 40 años (Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Sin embargo, la relación de Zabludovsky con la televisora llegó a su fin en el 2000, después de que casi 50 años trabajando para los Azcárraga.

Desde 1993 México sufrió varios cambios en cuanto al consumo de programas televisivos, pues llegó TV Azteca, la primera gran competencia de Televisa que se estaba ganando la atención de millones de espectadores.

A esto se le sumó la muerte de El Tigre Azcárraga en 1997, obligando a que Emilio Azcárraga Jean tomará su lugar como presidente de la empresa. El heredero decidió hacer varias modificaciones en la programación de los canales de la televisora por consejo de varios personajes que en ese entonces lo rodeaban y que buscaban que sus rivales no arrasaran con su público.

Se decidió que el noticiero dejaría de transmitirse, pero el periodista continuaría siendo parte de la empresa y así fue por dos años, mismos en los que estuvo conduciendo el noticiero vespertino.

Jacobo comenzó a conducir "Eco" poco antes de tener que dejar su noticiero estelar (Foto: Instagram @mexicoretro)

En marzo del 2000 falleció Guillermo Ortega Ruiz, titular estrella que conducía El Noticiero, programa que surgió como remplazo de 24 horas. Su muerte fue repentina y Azcárraga Jean tuvo que actuar de forma rápida.

Mientras decidía quien sería el siguiente periodista conductor de su noticiero más importante, recibió la postulación de los interesados, entre ellos Abraham Zabludovsky, hijo de Jacobo.

Abraham se consideró muy buena opción no solo por su experiencia, sino porque pensaba que tendría sentido que la próxima estrella fuera el hijo del que revolucionó la información en la televisión, pero Emilio Azcárraga no pensaba de la misma forma.

El presidente de Televisa eligió a Joaquín López Dóriga como el ideal por el tiempo que había trabajado con noticieros. El anuncio se hizo de forma pública el 30 de marzo por la mañana y Jacobo felicitó a su colega, sin embargo, después su hijo le llamó, revelándole su tristeza e indignación.

Zabludovsky dejó Televisa por acompañar a su hijo en su decisión e indignación (Foto: Twitter/@Televisa_Prensa)

El hijo de Jacobo confesó que se había postulado y al no recibir el puesto, renunció y era una decisión “irrevocable”, aunque le pidió a su padre que no hiciera lo mismo. El periodista habló con Jean y vieron qué podían hacer al respecto, pero Abraham simplemente no estaba dispuesto a regresar.

Él, por otra parte, vio esto como una oportunidad, pues ya no le veía sentido a seguir trabajando para Televisa si ya no era un lugar en donde se sintiera cómodo.

“Después le hablé a Emilio y le dije que tenía noticias. Fui a verlo a San Ángel. Cuando nos encontramos, me preguntó qué había pasado con Abraham y le contesté que el problema no era él, sino yo: ‘Vengo a renunciar’. ‘Me voy con él’, le anuncié. ‘Si yo tuviera un hijo, haría lo mismo’, me dijo Emilio, y se le salieron las lágrimas. Empezó a llorar, y yo también”, reveló Jacobo en una entrevista para Playboy del 2015.

Pese a que la relación con Televisa terminó, entre Azcárraga Jean y el periodista, continuó una amistad cordial.

