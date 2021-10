Daniel Craig admitió que acude a bares gay y abrió la conversación sobre la presencia de heteros en espacios LBTQ+

Daniel Craig admitió que frecuenta los espacios nocturnos de la comunidad LGBTQ+ REUTERS/Mario Anzuoni

Daniel Craig admitió que frecuenta los espacios nocturnos de la comunidad LGBTQ+ y comenzó la conversación entre los internautas sobre si los heterosexuales deberían ser aceptados en espacios construidos por la comunidad.

Durante el último episodio del podcast Lunch with Bruce titulado Lunch with Daniel Craig, el actor aseguró que prefiere visitar los centros nocturnos gay porque son un “espacio seguro” en donde no se ve inmiscuido en peleas.

“He asistido a bares gay desde que tengo memoria”, expresó en el podcast. “Una de las razones: porque no me tengo pelear en los bares gay tan seguido”.

Agregó que los centros nocturnos de la comunidad son lugares “muy buenos a los que ir. Todo el mundo está tranquillo- todos. No tienes que hacer una especie de declaración sobre tu sexualidad. Está muy bien y fue un lugar muy seguro en donde estar. Y podría conocer chicas allí, porque hay muchas chicas allí exactamente por la misma razón por la que estuve allí. Fue una especie de motivo oculto”, expresó.

Daniel recordó que antes de casarse con la actriz Rachel Wisz, con quien contrajo matrimonio en 2011, solía acudir a bares gay para conocer mujeres solteras. REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

Los comentarios del actor que dio vida a James Bond durante la última década, trajeron a la conversación la presencia de las personas con una orientación sexual heterosexual en lugares propios de la comunidad LGBTQ+.

“Si son aliados y respetuosos no veo cuál es el problema. No ganamos apoyo al decirle a las personas hetero que no son bienvenidas y también hay un problema con la mala representación que se la da a las personas bisexuales”, escribió un usuario desde su cuenta de Twitter.

“Completamente de acuerdo, soy aliados. Nunca he tenido problema con que las personas hetero siendo patrocinadores de nuestra comunidad. Si los estadounidenses quieren ir más allá de las etiquetas, tenemos que dejar de esperar lo peor”, escribió otro usuario que apoyo la postura de Daniel Craig.

Sin embargo, mientras algunos internautas hablaron sobre la apertura de dichos espacios, otros argumentaron que los bares gay dejarán de ser “seguros” en caso de que abunden los heterosexuales.

FOTO: Twitter/@TibyDarren

“Hombres heterosexuales, y mujeres también, yendo a bares gay porque son ´seguros’, viene a expensas de la seguridad de las personas gay en el bar”, escribió un usuario desde su cuenta de Twitter.

“Si los bares gay están llenos de personas heterosexuales ya no serán gay”, escribió otro usuario.

Por otra pare, Craig ha sido especialmente abierto con los temas que se relacionan con la sexualidad y a lo largo de su carrera ha tomado papeles que exploran su propia orientación sexual,

Es el caso de una obra en la que trabajó, Angels in America, una puesta en escena que habla sobre el sida y la homosexualidad en los Estados Unidos. Misma que ganó un premio Pulitzer y que protagonizó junto a Jason Isaacs en la década de los 80.

Actor Rami Malek congratulates actor Daniel Craig at the unveiling ceremony of his star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S., October 6, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni

También ha admitido que se ha besado con algunos actores con los que ha compartido créditos, como Rami Malek, el protagonista de No time to die para “romper el hielo”: “La cosa es que simplemente rompe el hielo”, dijo en una entrevista con Stephen Colbert.

Asimismo, Bruce Bozzi, quien es el conductor del podcast y amigo del actor, y Daniel recordaron una ocasión en la que fueron fotografiados abrazándose en el 2010 afuera de un bar gay en California.

“Somos táctiles, nos amamos. Nos damos abrazos, está bien. Somos dos jodidos hombres adultos “, dijo Craig. “Para mí, fue una de esas situaciones y la ironía es, ya sabes, nos atraparon, supongo, lo cual fue un poco extraño porque no estábamos haciendo nada jodidamente malo”.

