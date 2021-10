Eugenio Derbez arremetió contra haters de su serie Acapulco: “Cuarón no filmó en el espacio”

El actor ha sido criticado por la estatua (Foto: Instagram/@ederbez)

Recientemente Eugenio Derbez volvió a sorprender con un nuevo proyecto: Acapulco, el cual consiste en una serie que se estrenó el pasado 8 de octubre en la plataforma de streaming Apple TV. No obstante, la respuesta de cierto sector del público no fue del todo favorable.

Toda la polémica comenzó después de que se hiciera en la entidad guerrerense una estatua del actor, la cual fue rápidamente vandalizada y desató un sinfín de opiniones al respecto.

Desde su cuenta de Twitter, el comediante respondió a un hater que ahondó le escribió: “es la política quien te hizo ese reconocimiento, más no la gente de Acapulco”.

“El confundido eres tú, Gustavo. Ni tú ni nadie sabe lo q piensa ‘la gente d Acapulco’. Pero lo q sí saben muchos acapulqueños es q la estatua es x la difusión q se le ha dado al puerto (y eso ayuda al turismo) en No Se Aceptan Devoluciones (la película en español + vista), por la serie Acapulco, que puede verse en más de 100 países (checa Apple TV), y por ayudar a la reconstrucción de Acapulco después de los ciclones Ingrid y Manuel en 2013. Y los que no sabían, como tú, se acaban de enterar” remarcó el también cineasta.

Sin embargo, el usuario con quien inició la disputa le remarcó a Derbez que la reciente serie ni siquiera había sido grabada en Acapulco. A lo que Eugenio contestó:

“Se filmó en Vallarta pq necesitábamos cerrar un hotel por 7 meses y cumplir con diversos protocolos COVID. Ahí encontramos uno. X cierto, Cuarón no filmó Gravity en el espacio, Titanic no se filmó en el Atlántico Norte, si no en Rosarito, etc… Si tienen + ejemplos, síganle”, mencionó.

Ante esta breve riña, los fans de Eugenio Derbez no tardaron en respaldaron y mostrarle algunos comentarios chistosos.

“La familia peluche no se filmó en ciudad Peluche”, “Batman no se filmó en Gotham, Superman no se filmó en Metropolis y Aquaman no se filmó en la Atlantida”, remarcaron algunos de sus seguidores.

Asimismo, en un audio presentado por Grupo Fórmula, el productor de No se aceptan devoluciones explicó que la estatua aparentemente vandalizada fue colocada frente al Hotel Elcano como un homenaje por sus donaciones para reconstruir una escuela. Cabe recordar que hacia 2013, los fenómenos naturales Ingrid y Manuel devastaron gran parte de la costa de este estado.

Dos años más tarde y gracias a la gran recaudación de la película No se aceptan devoluciones, Eugenio Derbez donó dinero para reconstruir la escuela Rubén Mora así como otras edificaciones que resultaron dañadas, durante esos eventos hubo más de 200,000 personas afectadas.

En uno de los audios, Derbez explicó lo siguiente:

“Me dijeron que era por la ayuda que había dado a Acapulco. En 2013, hubo los ciclones Ingrid y Manuel que destruyeron gran parte de Guerrero, hubo 230 mil damnificados. Y con el dinero de No se aceptan devoluciones, que donamos para reconstruir una escuela y varias cosas más, en noviembre de 2015, en Huamuchitas, Guerrero se reconstruyó una escuela llamada Rubén Mora. Ahí está la escuela, ahí está la placa”.

De igual forma, el también actor especificó que, aunque se siente orgulloso, no solicitó algún reconocimiento por dicha ayuda, sino que el gobierno del estado de Guerrero se lo ofreció.

