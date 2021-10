Belinda reveló quién es su inusual “crush” del anime

La cantante es muy fan del anime (Foto: IG @belindapop)

Belinda y Christian Nodal están próximos a casarse, no obstante, la cantante de Luz sin gravedad ha tenido uno que otro amor platónico a lo largo de su vida y te sorprenderá saber que esto incluye a un peculiar personaje de un famoso anime japonés.

Fue en una entrevista con Netflix, donde la cantante reveló algunos de sus programas favoritos en este género y añadió que le gustan por la profundidad de las historias.

“Siempre que veo una serie de anime me meto demasiado y puedo estar hasta las 4 o 5 de la mañana viendo, viendo y viendo y no me canso [...] Los primeros animes que vi fueron Sailor Moon, Pokémon, Death Note, One Piece, todos. Desde el principio me di cuenta que no eran caricaturas por sus narrativas, cada personaje tiene una catarsis y los conoces a fondo, realmente sí son protagonistas de los animes”, sentenció.

Asimismo, ahondó en que hay un personaje de uno de estos shows que se robó su corazón desde muy joven.

“Mi favorito es Death Note, Riuk es un personaje muy tétrico y es un anime bastante oscuro. Pero también Legoshi es uno de mis personajes favoritos de anime y como que tuve un crush con él porque es como un lobo que se enamora de una conejita y pues son sus instintos de matar. Al estar con la conejita trata de controlarlos y de no comerse a los otros animales y eso me parece increíble, ese control que debe de tener. Por eso los veo y los vuelvo a ver”, destacó la cantante.

La cantante mencionó que legoshi era su crush(Foto: Captura de pantalla/beastars)

Además de estos animes, también recordó que Naruto y Beastars son algunos programas que todos deberían ver al menos una vez en su vida.

Belinda puntualizó que el anime no sólo es algo que observe, sino que ha intentado incorporarlo a lo largo de su vida. Por ejemplo, en su forma de vestir.

“Los anime me han inspirado mucho, hasta en mis looks. Siempre que veo una serie de anime me meto mucho, por ejemplo ¡One Piece que es larguísima! y de ahí me gusta Zoro, Nami, de hecho tengo una perrita que se llama Nami. Me inspiran, me encantan ellas, son como súper coquetas pero al mismo tiempo tienen mucha fuerza”, apuntó.

Belinda mostró un atuendo con similitudes a Sailor Moon (Foto: IG @belidapop/Sailor Moon)

Cabe señalar que, del lado otaku de Belinda es algo que los fans ya están familiarizados, pues la intérprete ha aparecido en fechas anteriores con un pastel de cumpleaños de Death Note e incluso ha presumido cuál es su Pokémon favorito.

A mediados de enero fue el cumpleaños 22 de Christian Nodal y quien no dejó pasar por alto la fecha fue su novia Belinda, quien lo celebró a lo grande y muy a su estilo.

La cantante de Muriendo Lento aprovechó la ocasión para festejar a su novio con un día de adelanto mandándole a hornear un par de pasteles temáticos para consentirlo. Por lo que solicitó un par de pasteles decorados con los personajes de los animes japoneses Death Note y One Piece.

Fue a través de sus historias de Instagram, donde la cantante mostró en una ocasión a su “Jigglypuff”, un Pokémon tipo hada caracterizado por ser redondo, con ojos verdes y de color rosado. Ello con la intención de promocionar uno de los eventos más grandes del juego para celular de esta compañía.

“Este es mi avatar con mi pokémon favorito Jiglypuff”, se escucha decir a la ex coach de La voz México, mientras enseña una muñeca animada con un sombrero de Pikachu y acompañada del otro espécimen rosa.

