Christian Nodal reveló cuándo quiere tener a su primera hija con Belinda

Una vez más, usuarios de redes sociales aseguran que Belinda está embarazada (Foto captura de pantalla de Instagram/belindapop)

En torno a los rumores por un supuesto embarazo de Belinda, Christian Nodal dio a conocer sus intenciones de convertirse en papá muy pronto, pues confesó que tiene la ilusión de tener una niña a los 24 años de edad.

Desde que trascendió que Belinda y Christian Nodal eran novios, la pareja se ha visto envuelta en un sin fin de rumores, los cuales crecieron tras el anuncio de su compromiso el pasado mes de mayo. Sus fans siguen especulando un embarazo que supuestamente la famosa mantiene en secreto.

En una entrevista que dio el interprete de Botella tras botella al programa El gordo y la flaca, reveló que tiene intenciones de convertirse en padre muy pronto porque es un sueño que trae desde que era prácticamente un niño. Incluso, espera que el primer bebé sea una niña.

“Yo quiero tener a mis hijos a los 24 años. Yo siempre he soñado... desde los 11 años he soñado que a los 24 tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si dios, la vida, Beli, todo se pone en juego, primero Dios a los 24″, declaró.

A pesar de que la pareja aún no tiene fecha para la unión matrimonial, Nodal tiene muy claro que los deseos de convertirse en papá dependen de su prometida Belinda y de los designios de Dios. Actualmente, el sonorense tiene 22 años de edad, por lo que tiene alrededor de un año y algunos meses para planear la llegada de su primogénita.

Los rumores sobre que Belinda actualmente está embarazada crecieron después de que la intérprete de Luz sin gravedad compartiera un pequeño video en sus historias de Instagram, en donde se le ve escogiendo un par de pendientes dentro de una reconocida tienda de joyería.

En el audiovisual, la cantante española trae puesta un camisa holgada de color rosa, lo que no permite visualizar su figura. Los usuarios de redes sociales analizaron el fragmento y se dieron cuenta de que al principio de la historia Belinda pone su mano sobre su área abdominal, lo que de acuerdo con los fans, sólo hacen las mujeres embarazadas.

Sin embargo, fueron más los usuarios de Instagram quienes bromearon sobre las especulaciones, diciendo que todos se agarran es estómago por cualquier cosa, ya sea por sentir hambre o por un dolor. Otros cuestionaron si realmente Belinda tiene “panza”, pues la también actriz es conocida por tener una figura delgada.

“No inventen, no sólo las embarazadas se agarran la panza”, “Yo me agarro la panza cuando tengo hambre”, “No me agarro la panza y estoy embarazada”, “Yo me agarro la panza cuando como mucho”, “Para panzas, la mía”, escribieron en la publicación que retomó @chicapicosa2.

Belinda y Nodal se comprometieron a finales del mes de mayo Foto: Instagram @angelcityjewelers

En la misma plática que tuvo Christian Nodal con la periodista de espectáculos Tanya Charry, relató cómo fue que planeó llevar a cabo la propuesta de matrimonio cuando los dos vivían en España por cuestiones de trabajo. Comentó que la idea de contraer nupcias con Belinda surgió después tras cumplir dos meses de relación.

“Yo me quería casar con ella, nada más que no encontraba el momento adecuado o cuando lo encontraba no se daban las cosas hasta que me volví aquí, a España, y empecé a planear todo lo más rápido posible para que saliera algo super romántico como le gusta a mi mujer”, comentó.

El intérprete de Dime cómo quieres se dijo feliz con los resultados obtenidos y recordó que en aquella velada le ganó el sentimiento y se soltó a llorar de la emoción.

