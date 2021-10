“La felicidad se me va”: Danna Paola reveló que alguien muy importante para ella está hospitalizada

Danna Paola (Foto: Instagram/@dannapaola)

Danna Paola es reconocida por su trayectoria actoral, musical y teatral, sin embargo, esta vez la intérprete de Oye Pablo confesó tener un día muy difícil pues alguien a quien ella quiere mucho se enfermó.

Fue a través de su Twitter donde la cantante se mostró vulnerable y contó a sus seguidores que no estaba pasando un buen momento.

“Joder la felicidad se me va en un segundo, tuvimos que traer a Lucrecia al hospital y estoy muy preocupada”, destacó la actriz.

Para aquellos que desconozcan de quién se trata, Lucrecia es el nombre de su perrita yorkie, la cual es “la niña de la casa” según ha mencionado Danna Paola en diversas ocasiones. La animalita fue bautizada así debido a que el personaje que la intérprete realizó en la serie española Élite se llamaba de misma forma.

Ante el anuncio de esta triste situación, los internautas no tardaron en reaccionar y le enviaron muchos mensajes de apoyo y ánimo.

“Hermosa espero todo salga bien. Y ella se recupere de lo que sea que tenga. Mucha buena vibra va a estar bien. Esta en mi oraciones guapa”, “Danna que a tu perrita no le pase nada grave y que sólo sea un pequeño susto. Que pronto este en tus brazos, porque yo extraño a mi Andy mí perrito”, “Seguro los médicos que la están atendiendo harán un gran trabajo con nuestra pequeña Lucrecia. Verás que poco a poco volverá a estar bien. Te mando un abrazo amor mío. Toda la buena vibra para ustedes”, fueron algunos de los comentarios que pueden apreciarse.

Más tarde, la cantante reapareció y mencionó que continuaban en el médico. Asimismo, pidió a sus fans que siguieran enviando las mejores vibras para que todo saliera de la mejor manera posible.

“Aún no es nada grave, pero estamos esperando. Les pido mucho que oremos por ella. Gracias por todos sus mensajes para Lucrecia, se quedó hospitalizada esta noche, esperemos que mañana amanezca mejor. Les voy contando, los amo mucho mucho. Mañana es un gran día y sé que mi niña mañana estará perfecta”, destacó.

Hace algunos días, Danna Paola dio a conocer que se encontraba en proceso de escribir una nueva melodía, sin embargo, al aparecer en TikTok y sólo tararear un fragmento, sus seguidores rápidamente hicieron algunas bromas al respecto. Pero, después, la intérprete les dio una sorpresa.

“Básicamente ya está terminada la canción, me al acabo de aprender en el piano y les voy a dejar un update por aquí. Díganme qué opinan”, señaló en un video de dicha red social y añadió: “es la primera vez que toco el piano y canto a la vez”.

Así, con su cabello largo y una sudadera verde, la cantante de Sodio entonó algunos de los versos que serán parte de su más reciente producción.

“Tú, transparente sin as bajo la manga, una mirada y ya. Flor marchita que de tanta agua se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tu caso no hacías y sin querer you broke my walls”, se escucha a Danna mientras cantaba concentrada en el piano.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y muchos de ellos se mostraron emocionados por el nuevo material que creó la cantante.

“Sin duda esta canción será una de mis favoritas, al solo escucharla me hizo sentir escalofríos como si la conociera”, “algo me dice que esta canción me hará llorar mares”, “Solo voy a decir que ella sí es una verdadera compositora, toca los dos instrumentos fundamentales para composición que son piano y guitarra”, son algunas de las menciones que pueden leerse.

