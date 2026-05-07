¿Dónde está Rubén Rocha Moya?: Redes sociales estallan contra el gobierno por no saber su paradero

La incertidumbre domina la vida política de Sinaloa, mientras surgen versiones contradictorias sobre el destino del exmandatario y la falta de información fomenta el descontento social y las críticas hacia las autoridades estatales y federales. (Infobae-Itzallana)

Han pasado más de cinco días desde que Rubén Rocha Moya solicitó licencia como gobernador de Sinaloa —el pasado 1 de mayo— y su paradero sigue siendo un enigma. Lo que comenzó como una medida administrativa ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos, se convirtió en un escándalo político amplificado por las redes sociales.

El detonador del hartazgo ciudadano fue una cadena de declaraciones contradictorias que nadie esperaba escuchar de funcionarios de alto nivel.

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“No Sé Dónde Está”: La Frase que Prendió las Redes

La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, admitió públicamente desconocer el paradero del funcionario al que reemplaza. Su última comunicación con Rocha Moya fue el día que tomó protesta, únicamente para recibir una llamada de felicitación.

“En este momento yo no he recibido ya ninguna llamada de él”, declaró Bonilla, quien también reconoció no saber cuánto durará su mandato interino.

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Omar García Harfuch confirma permanencia en Sinaloa, pero sin detalles

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitó Culiacán el 4 de mayo y aseguró que el gobernador con licencia permanece en Sinaloa —aunque sin certeza—, y que se le asignó una escolta como medida preventiva, no ante ninguna amenaza específica.

Esas dos declaraciones juntas resultaron explosivas en redes sociales.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que, según su información, permanece en Sinaloa, aunque no ofreció más detalles al respecto tras reunirse con autoridades estatales en Culiacán.

Las Críticas que Nadie en el Gobierno Anticipó

Los comentarios en plataformas digitales no tardaron en volverse virales. La contradicción entre proteger a alguien cuyo paradero se desconoce generó reacciones como estas:

“O sea, le ponen seguridad con sus elementos, ¿pero no saben dónde está?”

“Si ese señor no ‘sabe’ dónde está, ¿Qué nos espera?”

“¿Y este señor es el jefe de seguridad nacional? Hubiera hecho mejor telenovelas.”

El blanco principal de las críticas es García Harfuch, quien al frente de la SSC declaró que Rocha Moya sigue en Sinaloa, pero sin poder confirmarlo con precisión. Para miles de usuarios, esa respuesta resume la opacidad con la que se ha manejado toda la crisis.

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Lo Que Sí Se Sabe: Militares, Fraccionamiento de Lujo y un Rancho en Badiraguato

Según testimonios recabados en Culiacán, Rocha Moya tenía residencia en el exclusivo fraccionamiento Privada Banus 360, en la zona La Isla Musalá. Elementos militares y patrullas de policía local han montado vigilancia intermitente en los accesos del desarrollo. Quienes frecuentan la zona aseguran que el funcionario entra y sale en distintos vehículos para evitar ser identificado.

También se menciona un rancho en Batequitas, Badiraguato —municipio natal tanto de Rocha Moya como de Joaquín “El Chapo” Guzmán— ubicado a unos 60 kilómetros de Culiacán, al que no resulta sencillo acceder por razones de seguridad.

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Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la escolta asignada responde a protocolos vigentes para funcionarios. La consejera jurídica Luisa María Alcalde aclaró que Estados Unidos aún no ha presentado las pruebas necesarias para formalizar la solicitud de detención provisional.

Una explicación detallada fue ofrecida durante la conferencia nacional para precisar las distintas etapas jurídicas, enfatizando la diferencia entre la solicitud formal de extradición y la petición de detención provisional en el proceso en curso. (Infobae-Itzallana)

Sinaloa, Sin Respuestas y Con Violencia

La incertidumbre política no ha detenido la violencia en el estado. Durante el fin de semana del 3 de mayo se registraron balaceras en la plaza comercial Tres Ríos, en Culiacán. Homicidios y atentados contra negocios continúan en Culiacán y Navolato.

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Rubén Rocha Moya no ha aparecido en público ni emitido declaración alguna desde que se desvaneciera de la escena política. El misterio sobre su paradero, lejos de disiparse, sigue alimentando la desconfianza ciudadana.