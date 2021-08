“Yo ni enterada”: Erika Buenfil desmintió participación en el reality “La Casa de los Famosos”

Buenfil negó participación en nueva edición de big Brother (Foto: Captura de pantalla)

Tras el destape de los conductores que estarán en la nueva edición del reality show La casa de los famosos (nueva edición de Big Brother VIP) y algunos de los posibles participantes famosos, Erika Buenfil se pronunció al respecto y desmintió haber sido invitada a dicho proyecto.

“Solo para informar que yo no estoy invitada a participar en #BigBrother. Y no estaré en ese programa #fakenews. No inventen cosas, Feliz con la telenovela #VencerElPasado y después unas merecidas vacaciones. Besos”, expresó la actriz desde su cuenta de Instagram y Twitter.

Ante esta situación, los internautas reaccionaron y le respondieron a la también tiktoker que varios medios de espectáculos ya habían dado la noticia e incluso lo habían confirmado.

“No se de donde sacan eso. Yo ni enterada”, remató Buenfil.

También, sus seguidores le agradecieron por aclarar el rumor y le desearon que se tomara un buen descanso después de que terminara las grabaciones de la actual novela en la que participa.

“Gracias por la aclaración y Vencer el Pasado le va super bien y es un éxito te mereces esas vacaciones y que sigan las cosas buenas para ti”, señaló un cibernauta.

Erika Buenfil desmintió participación en nuevo programa (Foto: Captura de pantalla/ IG @erikabuenfil50)

En días recientes, Martha Figueroa destapó algunos de los nombres de los famosos que estarán compitiendo por un premio de USD 200 000.

En el programa Con Permiso que protagoniza Figueroa y Juan José Pepillo Origel, la periodista de espectáculos aseguró ya tener los nombres de algunas de las celebridades invitadas al programa, aunque todavía no se confirmen todos.

Según adelanto la conductora, entre los participantes podrían estar Omar Chaparro, Dalilah Polanco, Erika Buenfil, Yurem, Brenda Zambrano, de Acapulco Shore, y parte del elenco de Me Caigo de Risa. Pepillo Origel reveló que él había sido invitado al programa, pero por no estar cómodo con el concepto del reality, decidió declinar.

Ante la declaración de Buenfil, los demás artistas mencionados no se han posicionado al respecto, por lo que no se podría confirmar que serán parte del elenco de el famoso programa.

No obstante, Telemundo confirmó que Gaby Spanic sí estará en el reality. En este sentido, la famosa compartió a través de su cuenta de Instagram estar muy nerviosa y emocionada por participar en este show. Este sería otro de los grandes proyectos que representan el regreso de la actriz a la pantalla chica.

(Foto: Telemundo)

También Christian de la Campa será parte del programa televisivo y mencionó en una transmisión en vivo que estaba muy emocionado y expectante de lo que sucederá dentro de la casa, pues será toda una experiencia saber que estará todo el tiempo vigilado.

Sin embargo, una de las más esperadas y que también estará presente es Celia Lora. La modelo también se mostró nerviosa por lo que pueda pasar, pues esta tarde a través de sus redes sociales dijo que será un cambio radical de lo que está acostumbrada a hacer, pero espera poder ganar y entablar amistad con cuantos pueda dentro de la casa.

La casa de los famosos iniciará transmisiones el próximo 24 de agosto. El programa será en vivo, pero los participantes estarán las 24 horas del día, de lunes a domingo, vigilados por cerca de 50 cámaras puestas en toda la casa, además de 60 micrófonos.

El público tendrá acceso a todas las habitaciones de la casa, donde los participantes deberán crear estrategias día a día para intentar no ser eliminados al final de la semana. Quien permanezca hasta el último, será quien obtenga el premio en efectivo.

