YosStop sorprendió a su novio con broma de embarazo

Yoseline "N" continúa en el penal de Santa Martha Acatitla tras las acusaciones en su contra Foto: Instagram/@justyoss

YosStop volvió a sorprender a sus seguidores de redes sociales con una peculiar anécdota que compartió su novio Gerardo González, pues en una de sus últimas visitas lo dejó sin palabras cuando le dio un inesperado regalo que hizo en la cárcel.

Durante la tarde de este sábado 2 de octubre, la cuenta de Instagram de Yoseline “N” impactó a los usuarios de la plataforma con nuevo contenido y actualización sobre el estado de la influencer, quien a día de hoy permanece tras la rejas en el penal de Santa Martha Acatitla.

Desde las historias de @justyoss, Gerardo González publicó la broma que le jugó la youtuber en una de las últimas visitas que hizo a la cárcel para verla y convivir con ella. La pareja sentimental de Yoseline inició el relato explicando que todo comenzó a su arribo al interior del penal.

Desde que ha estado dentro del penal, la influencer ha destinado parte de su tiempo a hacer artesanías (Captura: @justyoss/instagram)

“En una visita pasada, Yoss me pidió que cerrara los ojos y extendiera las manos”, escribió. “Para después colocar el siguiente objeto realizado por ella”, añadió.

Aunque González no dio detalles sobre cómo se sintió ante las peticiones de su novia, en su mensaje dejó entre ver que en ese momento había una misteriosa atmosfera que envolvía a la influencer. Así, siguió las instrucciones, cerró los ojos y extendió las manos solo para descubrir que su novia tenía una gran noticia.

“Corte a. Al ver mi cara empieza a reír sin poder parar por unos minutos. Sólo lo hizo para practicar y poder ver mi cara al recibirlo”, explicó.

Su novio Gerardo González suele compartir los artículos y mensajes que les da la youtuber (Captura: @justyoss/instagram)

De acuerdo con el testimonio del novio de YosStop, la youtuber de 31 años le puso en sus manos un pequeño zapato tejido de color naranja, del tamaño ideal para un bebé. Al darse cuenta del supuesto mensaje que le quería dar, quedó anonadado por la posibilidad de que Yoseline estuviera embarazada.

Sin embargo, la broma que planeó la youtuber no duro mucho, pues gracias a que comenzó a reírse fue que Gerardo notó la realidad detrás del regalo que recibió. La pareja sentimental de la influencer explicó que la verdadera intención que la motivó a hacerlo fue “practicar” para cuando le tenga que dar la verdadera noticia.

“¿Qué cara habré puesto?. Yoss siendo Yoss”, concluyó Gerardo González, quien hasta ahora es el encargado de subir contenido a la página de la youtuber mexicana y compartir parte de su estadía en la cárcel con sus casi 7 millones de seguidores.

Yoseline "N" tiene 31 años y es oriunda de la Ciudad de México (Captura: @justyoss/instagram)

Fue hace poco más de cuatro meses cuando Yoseline “N” fue detenida en la Ciudad de México por presuntamente haber cometido delitos relacionados con pornografía infantil en contra de Ainara Suárez. Ahora, permanece en detención preventiva hasta que se solucione su caso.

Desde ese momento, su novio tomo tomó el control de su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores mensajes que manda la influencer. A finales del pasado mes de septiembre, el joven posteó una fotografía de una carta que le escribió.

Dentro del mensaje, YosStop externó que durante esta etapa de su vida le han aflorado muchas emociones, algunas orientadas al enojo. Sin embargo, aunque se ha sentido mal a raíz de ello a comenzado a reflexionar sobre sus pensamientos y emociones.

“Me han dicho varias personas que están enojadas con lo que está sucediendo. Si estuvieran en mi lugar, ¿cómo se sentirían?…Claro que he sentido enojo y muchas otras cosas (...) A veces también el enojo se queda guardado y se convierte en resentimiento y rencor. Ninguna de esas emociones me sirve, ni me ayuda, ni las quiero; son ´veneno puro para el alma´ (...) Hoy me siento menos enojada”, escribió.

