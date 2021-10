Vive Latino 2022: conoce el cartel completo y el precio de los boletos

(Foto: Captura de pantalla de Tik Tok: @vive.latino)

El cartel oficial del Vive Latino 2022 fue revelado esta mañana. Artistas como La Banda Ms, Siddharta, Residente, Julieta Venegas, Limp Bizkit, Los Fabulosos Cadillacs, entre otros, serán los encargados de encender los escenarios del Festival Iberoamericano de Cultura Musical.

Desde hace unos días, el Vive Latino había mostrado pistas sobre su cartel, posteando pequeños videos psicodélicos con música de diferentes artistas de fondo.

El festival se llevará a cabo el próximo 19 y 20 de Marzo y la preventa de los boletos comenzará el próximo 13 y 14 de Octubre y el abono para los dos días tendrá un costo de $1900 pesos.

El festival mexicano comenzó a levantar las expectativas desde hace unos días al dar las primeras pistas sobre los artistas formarían parte de su cartel en su edición de marzo de 2022, apodado “Revive”. Los artistas fueron presentados individualmente en un rompecabezas auditivo que buscaba que los seguidores del festival descifraran a los artistas que se presentarán el próximo año en el festival.

Las primeras revelaciones apuntaron a que Camilo Séptimo, La Banda MS, Black Pumas, Pixies, Residente C. Tangana y Love of Lesbian se presentarían en el show, sin embargo los amantes y seguidores del festival musical no perdían las esperanzas de tener a sus artistas favoritos encabezando el festival.

La última edición del Vive Latino, se llevó a cabo en Marzo de 2020, a unos días antes de que se hiciera oficial la cuarentena por la pandemia del Covid-19. En 2021, el festival no dio indicios de querer realizar una edición virtual, por lo que la expectativa para el Festival Iberoamericano Cultural Musical de 2022 creó muchas expectativas en el cartel y el esperado regreso de los artistas al escenario.

La edición número 21 del Vive Latino, en 2020, fue el último festival de música que se hizo en México .En medio de la polémica, cancelaciones por parte de los artistas y badas y desinformación de sus asistentes, el evento arrancó en marzo de 2020 a más de 40.000 asistentes para ver a bandas como Zoé, The Cardigans y Guns N’ Roses. Afortunadamente, no se registró ningún contagio masivo de Covid-19 dentro del festival.

La diversidad musical siempre ha sido algo en lo que se destacó el festival, además logró posicionar al Vive Latino como uno de los festivales de música más importantes de Latinoamérica y uno de los más esperados por el público mexicano ya que será uno de los primeros macroeventos de regresar de manera presencial.

La Banda Ms ha sido una de las sorpresas más destacadas del cartel, sin embargo, el festival siempre se caracterizó por la diversidad musical dentro de sus escenarios. En 2020, los Tucanes de Tijuana también sorprendieron al público al presentarse en el escenario principal del festival, sin embargo los asistentes se encargaron de darles una cálida bienvenida y bailaron junto a la agrupación al ritmo de La Chona.

Este año, el festival decidió rendir homenaje al Príncipe de la Canción, unos días antes de su aniversario, en donde participaron artistas como Emmanuel del Real, Mon Laferte, Andrés Calamaro, Dr. Shenka de Panteón Rococó, Carla Morrison, Ely Guerra, Ximena Sariñana, Alemán, Pato Machete, entre otros artistas. El evento fue transmitido de manera gratuita por el canal oficial de YouTube y Tik Tok del festival y fue la primera interacción que tuvo el festival con el público desde 2020.

En redes sociales, los fanáticos del festival comentaron que el cartel de este año, ha sido uno de los mejores que ha presentado el festival e hicieron notar su emoción por el evento.

