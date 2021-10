Madonna recordó con pesar cuando rechazó actuar en “The Matrix”: “Me quería morir”

Madonna confesó que rechazó participar en "The Matrix" y "Batman Returns" (Foto: EFE/Alessandro Di Marco/Archivo)

Madonna es una de las cantantes de pop con mayor reconocimiento a nivel mundial, sin embargo, reconoció que no todo ha sido bueno en su carrera, pues ahora se arrepiente de haber rechazado una oferta de trabajo que la hizo no ganar millones de dólares.

La Reina del Pop llegó a la pequeña sala de The Tonight Show With Jimmy Fallon para promocionar su más reciente documental Madame X, el cual es un resumen de su exitosa gira que lleva el mismo nombre, aunque en el programa habló extensamente acerca de las decisiones erróneas que ha cometido, como el rechazar participar en The Matrix (1999).

En medio de la dinámica en donde la cantante tenía que desmentir algunos rumores acerca de su vida, confesó que le ofrecieron participar en The Matrix, una de las películas más populares de ciencia ficción, pero decidió rechazar la invitación.

“Me querían morir”, dijo, pues en verdad se arrepiente de haberlo hecho. “Es una de las mejores películas jamás hechas. Una pequeña parte de mí se arrepiente de ese momento de mi vida”, aseguró.

Madonna también se sinceró acerca de otras películas como Batman Returns (1992), de la cual también se arrepiente de haber declinado la oferta. Comentó que para esta cinta la invitaron para interpretar a Catwoman, pero no la convenció.

Otra película fue la de Showgirls (1995), pero de esta última aseguró que no se arrepiente por haberla rechazado. “Vi las dos películas y lamento haber rechazado a Catwoman, pero no me arrepiento de lo de Showgirls”, dijo seriamente a Fallon.

En la dinámica también reveló que Vogue, una de sus más famosas canciones, en un principio no fue considerada para ser un sencillo, sino un tema más como lado B, pues se pensaba que no sería tan llamativo. En su momento, Vogue fue el éxito internacional más importante de Madonna, posicionándose como número 1 en decenas de países.

Otro de los rumores que confirmó fue que su primer empleo fue en un Donkin’ Donuts, pero fue despedida.

