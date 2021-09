La desconocida relación amorosa entre Scottie Pippen y Madonna que provocó la ira de Michael Jordan

La relación entre Michael Jordan, Scottie Pippen y Madonna, una historia que vio la luz después de más de 30 años

A poco de cumplir 75 años, muchos consideran a la NBA como la mejor liga deportiva de todo el mundo. Con el tiempo, la máxima competencia en los Estados Unidos se globalizó a principios de la década de 1990 como nunca antes gracias a la explosión que generaron los Chicago Bulls. De la mano de Michael Jordan y Scottie Pippen, la franquicia se convirtió en el equipo más dominante con tres títulos en temporadas consecutivas.

Durante 2020, el estreno del documental The Last Dance, que mostró cómo fue el detrás de escena de la última temporada de los Bulls con el legendario número 23 y su fiel compañero en la campaña 1997-1998, también dejó en claro las diferencias por las que atravesaron dos de los mejores jugadores en la historia de la NBA. Jordan, un ser competitivo como pocos en la historia del deporte, siempre empujó al resto a más con la intención de poder construir una dinastía. Y eso fue lo que sucedió. Pero en el transcurso del camino, se produjeron hechos que marcaron la historia.

En los últimos días, se difundieron unas declaraciones de Johnny Bach, quien supo ser asistente técnico de Phil Jackson, el maestro zen que lideró a Chicago a seis campeonatos en ocho años junto a Su Majestad. En uno de los tantos libros sobre la historia de los Bulls que escribió el biógrafo Roland Lazenby, el ya desaparecido integrante del staff dio detalles de la relación que tuvieron el reconocido N° 33 y un ícono de la música pop durante los 90´s.

“Deberías haber visto a las chicas que Pippen tenía esperándolo en todos los lugares a los que íbamos. Madonna solía recogerlo en una limusina con un jacuzzi cada vez que íbamos a Los Ángeles”, dijo Bach sobre la vida que llevaba una de las figuras del equipo sensación de la NBA. Estos dichos fueron recogidos por el sitio Clutch Points, un medio que ya había recordado una confesión sexual de Magic Johnson que también se hizo viral.

Pippen fue una de las estrellas de los Bulls de Jordan

Al mismo tiempo, el hombre que murió a los 91 años en 2016 y que pasó ocho años en la franquicia de Chicago hasta que en 1994 se fue a trabajar como asistente de los Charlotte Hornets, también reveló el enojo que le produjo esa relación a Jordan, quién en varias ocasiones habría intentado seducir a la cantante.

“Michael solía decirle que podía satisfacerla mejor y Madonna le dijo: ‘No hay ninguna posibilidad de eso’”, pronunció hace un tiempo Bach sobre el intento que realizó Su Majestad para seducir a Madonna.

A pesar de haber ganado seis anillos de campeón de la NBA, la serie de 10 episodios marcó la fractura entre Jordan y Pippen. El ex basquetbolista se había manifestado muy disconforme con cómo se había repasado la historia del equipo que él conformó en la década del 90 y por eso optó por plasmar con palabras sus recuerdos. De esta manera fue que surgió Unguarded, un libro redactado por el propio Pippen y que contó con la colaboración del periodista Michael Arkush. El lanzamiento de sus memorias será en noviembre.

Madonna y Rodman fueron pareja antes que el jugador se sumara a los Bulls de Jordan y Pippen

“No creo que The Last Dance fuera tan exacto en términos de definir realmente lo que se logró en una de las mejores épocas del baloncesto. También por dos de los mejores jugadores, pero uno podría dejar eso de lado y decir que era el mejor equipo de todos”, explicó el alero elegido entre los mejores 50 jugadores de la NBA en su historia. “Se trató más de Michael buscando enaltecer y ser glorificado”, sumó en una charla con la prensa estadounidense.

Más allá de lo sucedido entre Pippen, Jordan y Madonna, es importante recordar que otra figura de los Bulls en la segunda trilogía de campeonatos fue pareja de la Reina del Pop. Dennis Rodman llegó a mantener un vínculo amoroso con Madonna antes de ser transferido a Chicago cuando todavía era jugador de los San Antonio Spurs, pero dicha relación no prosperó en el tiempo. “Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando”, fue una de las frases más recordadas que dijo el Gusano sobre su affaire con una estrella de la música.

