La razón por la que Kimberly Flores volvió a La Casa de los Famosos

Kimberly volvió a La Casa de los Famosos para hablar sobre su experiencia (Foto: Instagram/@kimberlyfloresgz

Aunque han pasado varias semanas desde la salida de Kimberly Flores de La Casa de los Famosos, la famosa regresó para hablar sobre su polémica participación.

En la emisión en vivo, Kimberly fue acompañada por su esposo, Edwin Luna, para hablar sobre su experiencia en general, destacando la relación que llevaba con sus compañeros, en específico con Verónica Montes y Roberto Romano, con quienes mantenía una buena química, la prueba está en la regla que rompieron al pasarse papelitos con mensajes secretos.

Recordemos que Kimberly tomó la decisión de abandonar el programa por la visita inesperada de su esposo, justo en medio de una polémica que podía poner en peligro su matrimonio, debido a rumores de un supuesto coqueteo con Roberto Romano.

Kimberly y Edwin Luna reconocieron que inicialmente él también estaba invitado para formar parte de La Casa de los Famosos, pero por temas de trabajo llegaron al acuerdo de que Flores iba a ser la única en entrar.

Verónica expresó que Kimberly y Roberto se pasaban esos mensajes a través de ella, confesó que leyó algunos de esos papelitos y defendió a Kimberly, pues asegura que ella nunca tomó en cuenta al actor.

Los tres eran inseparables en el reality (Foto: Instagram@kimfloresgz/@_veronicamontes/@robertoromanomx)

‘’Los papelitos como que era un montón, de hecho hicimos una vez porque sí sabíamos como que el complot no se podía escribir, escribíamos a quién íbamos a nominar en esa semana y la jefa nos metió a un cuarto, nos regañó a los 3 y después de los otros papelitos a mi no me llegaron”, comentó al respecto Flores.

Reconoció que los mencionados papelitos jamás le llegaron aunque hubiera sido “padre” ver lo que decían y mostrar la realidad frente a su esposo y aclarar todas las dudas con él y el público.

También aseguró desde su punto de vista que cualquier cosa es válida para causar la nominación de alguien, que incluso Verónica pudo inventar algunas cosas y decir mentiras, ya que en el reality se vale todo.

Además hace unos días, a través de su canal oficial de YouTube la modelo detalló que nada de lo que se dijo es verdad y que todo fue parte de la edición de las cámaras, lo que le explicó al vocalista de La Trakalosa de Monterrey, quien la comprendió sin importar los celos que se enfrentan normalmente en una relación o matrimonio. De no haber sido así ya estarían en proceso de divorcio.

Lo que más sorprendió a La Casa de los Famosos es lo que se espera de la amistad de Kim con Verónica afuera del programa, “No sé qué pueda pasar afuera, ella vive aquí, yo vivo allá y yo como que tengo el lado más familiar, de hecho siempre lo decía, lo mío es la señora que está en la casa, que va con mi marido aquí, que va al súper, o sea no soy ya como la chava soltera que anda con amigas, esa etapa ya como que no me da tiempo’', reveló.

Kimberly aseguró estar dedicada a su familia (Foto: Instagram/@kimberlyfloresgz)

De igual manera agregó que se lleva buenos recuerdos y una enseñanza de cada participante, “Cada uno deja algo especial en mí, me mostraron la importancia de conocer a fondo a cada persona, todos dejaron cosas buenas y malas”.

En cuanto al ganador o ganadora Kimberly reveló que le gustaría que ganara Cristina Eusaste, ya que siente que tuvieron una buena conexión por ser mamá al igual que ella y le deseó mucho éxito.

