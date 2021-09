Kimberly Flores estaría siendo manipulada por Edwin Luna, según su madre Becky Colombani

La madre de Kimberly Flores afirmó que no existe amor entre ella y su esposo Edwin Luna (Fotografía Instagram: edwinlunat)

Tras las escandalosas declaraciones que Becky Colombani lanzó en contra de su hija Kimberly Flores hace unos años, las cuales causaron el rompimiento de su relación, la suegra de Edwin Luna se disculpó públicamente por sus palabras, pero momentos después volvió a soltar polémicas opiniones acerca de la modelo y su relación con su esposo.

En una entrevista para Suelta la Sopa, Becky contó que habló con su hija el pasado 24 de diciembre para desearle una feliz navidad, además de aprovechar para pedirle perdón:

“La mala de la película soy yo por haber hablado mal de mi hija, pero bueno, ya le pedí perdón y hablé con ella el 24 de diciembre, le dije: ‘Quiero decirte que te amo, que me perdones, todo lo que dije se me volvió en contra, ya pensé lo que hice y lo analicé cuando Dios me dio una oportunidad a mí, cuando estuve entre la vida y la muerte”, afirmó la madre de Kimberly Luna al hacer referencia al accidente en el cual casi pierde la vida a finales de 2019.

Después de disculparse, Becky afirmó que Edwin está utilizando la misma estrategia de manipulación que usó con su ex pareja Alma Cero, pues a ella también la convenció de hacer lo que él pedía al cantarle una canción que había hecho exclusivamente para ella.

Becky Colombani se disculpó con su hija tras el grave accidente que sufrió a finales de 2019 (Fotografía Instagram: beckycolo)

De la misma manera, la mujer expuso las posibles causas de la presunta manipulación de Edwin hacia Kimberly: “Él tuvo miedo porque Kimberly estuvo muy metida ahí y podía haber sido una de las finalistas, cosa que a él no le convenía”, afirmó Becky Colombani.

La madre de Kimberly también dijo que no cree en el amor que la pareja presume en las redes sociales, pues afirmó que las fotografías son sólo una fachada para lo que ocurre en realidad:

“En el programa se vio que Kimberly no derramó ni una lágrima, y fue porque ella no lo quiere, ni él la quiere a ella. Eso que ellos tienen no es amor, el amor no es estar poniendo una foto donde se están besando, el amor es respeto y ellos no lo tienen, él no tiene respeto ante ella para nada”, dijo la mujer.

Según Becky, Edwin está con Kimberly porque “puede hacer con ella todo lo que no hacía con todas las mujeres que ha tenido”, mientras que ella sigue en la relación debido a su interés económico, pero la situación está escalando hasta un punto donde el cantante “la podría dañar”.

Becky afirmó que su hija está en peligro (Foto: captura de pantalla Instagram/@kimfloresgz)

La madre de Kimberly manifestó su temor por las posibles consecuencias que la relación pueda tener en su hija y responsabilizó al cantante por cualquier cosa que le ocurra:

“Si le pasa algo a mi hija, a él lo responsabilizo de todo, porque yo sé que ella, cuando él la tenía de las manos, él le hacía un gesto a ella como diciéndole ‘vámonos’, esas agarradas de mano yo las conozco. Yo conozco todas esas cosas porque yo las pasé, mi hija no es feliz, ella está viviendo lo que yo viví”, dijo Becky afirmando que ella estaba muy consciente de los signos que apuntan al maltrato en una relación.

Becky Colombani sufrió un accidente automovilístico a finales de diciembre del 2019 mientras transitaba en un automóvil por una vía rápida de Houston, Texas, ciudad en la que reside.

Tras el accidente, la mujer dijo haber reconsiderado sus opiniones anteriores con respecto a la relación de su hija y afirmó que: ”Yo no tengo nada en contra de ella, ¡es mi hija!, pero tampoco quiero que mienta. A Kimberly nunca le gustó que yo fuera tan estricta, pero quería algo bueno para su vida”.

