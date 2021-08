“Qué fatal organización”: Pati Chapoy criticó estrategia de vacunación en México y usuarios arremetieron contra ella

Pati Chapoy volvió a ser criticada (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

La periodista de espectáculos Pati Chapoy nuevamente dio de qué hablar, tras criticar duramente la estrategia de vacunación contra COVID-19 implementada por el gobierno de la Ciudad de México.

Fue a través de su cuenta de Twitter, que la conductora de Ventaneando platicó con sus seguidores que a las trabajadoras del hogar -a las que ella les da empleo en su casa-, se les habían pasado las fechas para acudir por el biológico, sin embargo, aunque fueron a la sede, se encontraron con múltiples obstáculos que impidieron su inoculación.

“Pues les cuento que envié a vacunarse a las chicas de la casa porque nunca les avisaron…”, comenzó a narrar Chapoy.

Asimismo, destacó que al llegar al punto donde podían ser vacunadas, los encargados de la organización del lugar puntualizaron que ya no era el tiempo para su rango de edad, por lo que tendrían que esperar un poco más.

“Llegaron a CU y les dijeron que ya no había vacunas para las de su edad y luego que en una semana vacunaban para rezagados y en Locatel que luego les decían… Que fatal organización!!!”, sentenció la conductora del show vespertino.

Otros comentarios fueron aún más voraces y críticos hacia la postura de Pati, pues le señalaron que los datos tampoco le iban a caer de la nada (TW:@VentaneandoUno)

Ante estos comentarios, los usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y arremetieron contra Chapoy, pues consideraron que los imprevistos podían surgir, pero no era culpa del gobierno, ya que la información sobre los calendarios de vacunación ha sido pública.

“Pues a mi y a muchos no nos llegaron aviso. Estuvimos al pendiente en redes sociales, así que la culpa es de ustedes”, dijo una internauta.

No obstante, otros comentarios fueron aún más voraces y críticos hacia la postura de Pati, pues le señalaron que los datos tampoco le iban a caer de la nada.

“No quieres que de una vez vayan a tu casa a ponértela? En mi ciudad, no había avisos más que en la conferencia a las 10 (que cabe decir nunca era a esa hora) y todos los días desde mi registro la tuve que ver para informarme, es en redes sociales, tampoco quieras que te den todo”, señaló @eng_malu.

Ante esta última mención, la periodista no se quedó callada e instó a la tuitera con la frase: “Bájale una rayita” a que no se pusiera tan agresiva.

No todos los comentarios fueron negativo, existieron algunas opiniones que respaldaron el pensamiento de Chapoy y le dieron la razón en cuanto a los “fallos” de la estrategia de vacunación.

El conductor de Ventaneando también desmintió que Pati Chapoy tenga COVID-19 (Foto: Captura de pantalla/IG @tiopedritosola)

“Pues a mi no se me hace tan mala idea eso de pasar de casa, en casa y de que es pésima organización yo estoy a favor acá en Carmen sólo en un sólo lugar vacunan así es que hay que aguantar 8 horas o más formados, con un sol a raja piedra y una humedad al 70%. Aquí no necesitas que te de secuela la vacuna, aquí te da antes con tanta hora al sol y sudando como si estuvieras enfermo, así es que estoy a favor con lo que dice la Sra @ChapoyPati pésima organización”, expresó una cibernauta.

Apenas a final de marzo, se viralizó una información donde supuestamente Pati Chapoy se había contagiado de COVID-19, sin embargo, la conductora de Ventaneando desmintió la información y para tranquilizar a sus seguidores compartió algunas fotografías al respecto.

Y es que según Daniel Quiroz, la periodista tuvo que ser trasladada a su hogar en ambulancia luego de presentar problemas para respirar; sin embargo el relato no paró ahí, pues al padecimiento se sumaban otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus.

Dicha información fue difundida por Grupo Fórmula y con el alcance que rápidamente adquirió muchos seguidores de la conductora se mostraron preocupados, mientras que otros condenaron no confirmar la información.

Por su parte, Pati Chapoy desmintió la nota del medio con una captura de pantalla del tweet publicado por @Radio_Formula: “¡¡¡Mienten con todos sus dientes!!!”, aseguró.

