Ximena Navarrete compartió su próximo parto: “Ojalá y sea natural”

Ximena y su esposo se casaron el 1 de abril de 2017 (Foto: Instagram/@ximenanr)

Ximena Navarrete ha mostrado la evolución de su embarazo a través de los baby bump (el crecimiento de su pancita) así como el sex reveal de su bebé. En unas historias recientes compartidas a través de su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Universo detalló si le gustaría un parto natural o si preferiría una cesárea.

La actriz organizó una dinámica de preguntas y respuestas donde uno de sus seguidores le cuestionó qué síntomas presentaba ante los más de 7 meses de embarazo. “Ya siento todo el día a mi bebé dando vueltas adentro de mí. Me la paso despertándome dos o tres veces en la madrugada, dolor de espalda, gastritis y cansancio”.

Navarrete también respondió que su embarazo no representaba un alto riesgo y ante la pregunta de que si le gustaría un parto natural o cesárea, la protagonista de La Tempestad aseguró que no está cerrada a una opción. “No estoy cerrada a uno u otro. Ojalá que se acomode la bebé y pueda ser natural, pero cuando sea el momento de saber lo definiremos de la mejor manera, de la mano de mi doctor. Creo que lo mejor es no cerrarme a una idea fija porque al llegar el momento lo importante es que la bebé nazca bien”.

Ximena realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores (Foto: Instagram/ximenanr)

También mencionó que ha mantenido una rutina de ejercicio, aunque con supervisión médica. “De lunes a viernes camino y hago bici estática. Todo obviamente con permiso de mis doctores. Cada embarazo es distinto, gracias a Dios he podido estar activa sin ningún problema que es muy bueno para mi bebé y para mí”, finalmente Ximena reveló en qué días podría dar a luz. “Algún día entre el 25 de noviembre al 10 de diciembre, cuando ella decida llegar”.

días después la modelo compartió con sus fans algunas fotografías de su pancita de embarazada, donde ha mostrado el paulatino crecimiento de su baby bump. La modelo sorprendió a sus fans con el crecimiento de su vientre, pues ya se le nota con un gran tamaño, lo que demuestra que está lista para dar a luz.

La modelo también reveló que tiene 30 semanas de gestación y será de la misma generación que el bebé de Yuya y el último hijo de Gael García, quienes nacieron hace tan solo unos días.

Ximena Navarrete en sus 30 semanas de embarazo (Fotografía Instagram: ximenanr)

Otra de las publicaciones de la ex Miss Universo fue cuando celebró su baby shower y mostró los detalles de la reunión íntima que tuvo. “#Baby blessing #Love gracias a todas por el detalle y el amor”, fueron las palabras que acompañaron la publicación.

La vestimenta que decidió utilizar Navarrete fue un atuendo completamente blanco y holgado; con este outfit logró destacar su pancita de embarazo. También portó una diadema de flores como accesorio.

En otra de las imágenes se puede ver a la esposa de Juan Carlos Valladares en una ceremonia, formando un círculo con sus invitadas y en el centro una vela de gran tamaño rodeadas de flores.

Ximena Navarrete en su baby shower (Foto: Instagram/@ximenanr)

Las fotografías se viralizaron en las páginas de seguidores de la ex Miss Universo y en los comentarios destacaron los mensajes de apoyo y adoración hacia Ximena. “Te ves hermosa Xime”, “divina”, “wow, estás bellísima”, “su pancita de embarazo, está enorme”, “una belleza”, “qué guapa se ve”, “el embarazo le sentó de maravilla”, “que bonita te vez embarazada, felicidades”, “más guapa imposible”, “guapísima te deseo lo mejor en tu nueva vida de mamá”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO:

Emily Ratajkowski denunció que Robin Thicke la acosó sexualmente en el video de “Blurred Lines”