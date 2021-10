Reportan que Luis Miguel enfrenta demanda por 11 millones de pesos

Esta mañana se reportó que el artista puertorriqueño Luis Miguel enfrentaría una demanda que ya alcanza los 11 millones de pesos (Nicolás Aboaf)

Esta mañana se reportó que el artista puertorriqueño Luis Miguel enfrentaría una demanda que ya alcanza los 11 millones de pesos. Proceso legal que enfrenta desde hace poco menos de una década y en el que ha intentado llegar a un acuerdo sin éxito.

De acuerdo con la revista Tvynovelas, se trata del proceso legal que su exempleado, Javier Gutiérrez Álvarez emprendió contra él en el 2012 por supuesto despido injustificado y que ya alcanza la millonaria cifra. Además, en la próxima audiencia del caso, Luis Miguel tendrá que presentarse personalmente para atender a la demanda.

Durante una entrevista con la publicación, el abogado del demandante, el licenciado Tomás Gutiérrez Álvarez, reveló cuál es el estatus legal de la demanda y que los abogados del cantante de Culpable o no ofrecieron al demandante un acuerdo de 200 mil dólares. Sin embargo él no aceptó.

“En la audiencia pasada, en julio, mi cliente les dijo que con 500 mil dólares se daba por bien servido, pero los abogados en ese momento no hicieron ninguna propuesta, dijeron que iban a checar”, expresó el litigante a la publicación disponible también en su versión digital.

Respecto a la presencia de Luis Miguel en tribunales, el experto en materia legal señaló que en la siguiente fecha de audiencia se aclarará si debe asistir o no: “Es necesaria (su presencia) porque tiene calidad de demandado físico. En el juicio laboral hay una prueba que se llama ‘confesional’ y él tiene que estar presente porque yo le voy a hacer preguntas en torno a la demanda de mi cliente, y él tiene que contestarlas personalmente”, relató el abogado.

De acuerdo con lo relatado por Tomás Gutiérrez Álvarez, la demanda se hizo por despido injustificado, luego de que el demandante trabajó con Luis Miguel durante 24 años, primero como encargado de llaves y después como administrador.

“A últimas fechas, antes de que Luis Miguel vendiera su mansión de Acapulco, le pidió a mi cliente que se hiciera cargo de vender yates y varias cosas, y él se encargó de eso, le mandaba reportes y todo, porque se hacía cargo del personal que tenía, pero Luis Miguel dejó de pagarle”, aseguró Gutiérres Álvarez sobre su cliente.

Este caso se suma a los procesos legales que el cantante presuntamente enfrenta, luego de que saliera a la vista que su expareja, Aracely Arámbula, supuestamente buscaría demandarlo por no pagar la manutención de los dos hijos que procrearon juntos.

Durante una entrevista dada hace unas semanas, Guillermo Pous, el abogado de la actriz de Por qué los hombres aman a las cabronas, reveló que tras el incumplimiento del cantante con los hijos de Aracely desde el 2019, ella podría proceder a demandarlo.

“Es bien sabido que desde finales de 2019 y principios de 2020, la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, explicó Pous a Ventanteando.

Además, explicó que no se tiene claro cuál es la razón por la que el cantante ha fallado en dar la manutención de sus dos hijos, Daniel y Miguel, quienes viven con Aracely: “Nosotros tenemos contacto con el señor a través del licenciado Heredia. Por ello, no se tiene una verdad absoluta sobre la negativa, si no se entera o lo omite”, contó pel licenciado en derecho al programa de espectáculos de TV Azteca.

