Belinda debutó como directora con el video de Christian Nodal y Banda MS

Belinda confesó que dirigir el proytecto fue complicado (Fotografía Instagram: belindapop)

En las últimas semanas surgieron fuertes rumores en los que se afirmaba que Belinda y Christian Nodal habían terminado su relación, pero los cantantes despejaron las dudas al besarse delante de una multitud en un concierto hace unos días.

Después de confirmar que su compromiso sigue en pie, los artistas dieron una muestra más de su unión, pues Christian Nodal confió en Belinda para dirigir el videoclip de su canción La sinvergüenza, que interpreta al lado de la Banda MS.

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Belinda mandó un mensaje con el cual explicó porqué se le dificultó la realización del videoclip, además de compartir el significado que tiene para ella.

“Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello”, afirmó la cantante.

Los fans de Belinda aplaudieron su nueva incursión en la dirección (Fotografía Instagram: belindapop)

Belinda continuó su mensaje deseando haber hecho un buen trabajo y agradeciendo a los artistas que le dieron la oportunidad: “Espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia”, escribió Belinda.

Christian, quien ya volvió a seguir a Belinda y activó la visibilidad de sus publicaciones, comentó la publicación de su prometida con las siguientes palabras: “Cielo eres la mejor directora que existe. No tienes idea cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que sólo tú puedes”, dijo el cantante.

Asimismo, los seguidores de Belinda aplaudieron la versatilidad de la artista con mensajes como “Eres una mujer con muchos talentos, tu dedicación hace que esos proyectos brillen y sean exitosos ¡así como tú lo eres!”, “¡No dejas de sorprendernos ni tantito! Soy la más orgullosa de ti. Felicidades gueri por este nuevo logro”, y “Felicidades a Beli y Christian por todo lo que han logrado, sin duda son una hermosa pareja pero también son un gran equipo”.

Algunos usuarios de redes sociales tacharon a Belinda de "entrometida" (Fotografía Instagram: belindapop)

La cantante también compartió fotografías de la grabación, donde se le pudo ver dando indicaciones al equipo de producción y a los talentos, entre quienes estaba su prometido Christian Nodal. Además, se mostró trabajando bajo cualquier condición climática, pues en una de las fotos la cámara estaba cubierta con protección para agua y Belinda lució una gran chamarra para la lluvia.

Además de los cálidos mensajes de apoyo por parte de sus fans, la cantante también recibió comentarios negativos, pues algunos la acusaron de entrometerse en la vida de su pareja: “Hasta en la sopa”, “Y lo seguirá dirigiendo para el resto de su vida”, afirmaron diversos usuarios.

Belinda afirmó que la experiencia fue "muy divertida" (Fotografía Instagram: belindapop)

Belinda concedió una entrevista hace unos días para la revista Caras, donde dio su opinión acerca de los numerosos comentarios de odio que ha recibido tras comenzar su relación con el cantante, pues al poco tiempo de anunciar su noviazgo, se comenzó a decir que sólo estaba con Christian por su dinero.

“No me importa lo que digan de mí mientras yo me sienta cómoda y esté feliz; comparto lo que quiero, pero también hay una parte que es importante quedármela para mí”, dijo la cantante.

Asimismo, contó el motivo por el cual siempre está en constante cambio: “Siempre es bueno renovarse emocional, profesional y físicamente. Debemos trabajar por estar siempre en nuestro mejor momento, en nuestra mejor etapa”.

