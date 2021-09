Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, habló sobre la muerte de Natasha

Pablo Moctezuma recordó a su hija con una publicación en redes sociales (Fotografía Instagram: beatrizpasquel)

Hace unas semanas se dio a conocer la noticia del lamentable fallecimiento de la hermana menor de Frida Sofía, Natasha Moctezuma, después de años de luchar contra la epilepsia y un padecimiento pulmonar.

La hija de Alejandra Guzmán expresó su dolor la semana pasada mediante un video en vivo que transmitió a través de su cuenta de Instagram, donde dijo algunas palabras con las que se despidió de su “persona favorita”.

“¡Por ella vivo! es lo que más quería: vivir, así que honraré su nombre por el resto de mi vida, haciendo lo que a ella le hubiese gustado ver en mí”, afirmó Frida Sofía al leer diversos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Natasha Moctezuma fue la media hermana de Frida Sofía, quien fue producto de una posterior relación de su padre Pablo Moctezuma (Foto: Instagram / @beatrizpasquel)

Asimismo, el padre de Frida y Natasha, Pablo Moctezuma, mandó un mensaje por medio de su propia cuenta: “Un mes, amor, no tengo palabras para explicarte lo tanto que me haces falta, mi vida jamás será la misma sin ti, mi niña hermosa, aquí estaré siempre sintiendo tu amor incondicional”, fueron las palabras de Pablo que se reportaron por medio del programa Hoy, pues el empresario tiene la cuenta privada, por lo que sólo sus 8 mil seguidores pueden ver lo que publica.

La tía de Frida Sofía, Sylvia Pasquel, también expresó su pena y dolor por la partida de Natasha, pues en una entrevista para Sale el Sol, la actriz dijo lo siguiente: “Estamos muy consternados, en verdad es una situación muy difícil. Solamente, son cosas muy difíciles de superar y esperamos que encuentren pronto la resignación, sobre todo que se acerquen a Dios”, afirmó la hija de Silvia Pinal.

Por su parte, Enrique Guzmán lanzó unas desafortunadas declaraciones al respecto de la muerte de la joven, de las cuales posteriormente se disculpó públicamente. Al ser cuestionado sobre el tema en una entrevista para Noticieros Televisa el cantante opinó lo siguiente:

“Ya te dije, ya te expliqué, no ha dicho nada, no ha ratificado nada, nadie me acusa de nada. Y ella ya no es parte de la familia, para mí ya no es parte de la familia” dijo el cantante haciendo referencia a la denuncia por acoso sexual en su contra y concluyó “El karma es karma”, para posteriormente irse de la entrevista.

Frida Sofía y su padre han recordado a Natasha por redes sociales (Foto: Instagram / @beatrizpasquel)

Las declaraciones del cantante fueron duramente criticadas por usuarios de redes sociales, quienes las calificaron como “fuera de lugar” e “inhumanas”, por lo que el rockero ofreció una disculpa por medio de su cuenta de Twitter.

“El llamar Karma a la situación que existe entre mi nieta y yo no es la indicada. Siento mucho haberla utilizado en esta situación”, se leyó en el tuit donde Enrique Guzmán se disculpó públicamente.

El tío de Frida Sofía, Pedro Moctezuma, se pronunció de inmediato después de las declaraciones del cantante, pues al encontrarse en una entrevista para Hoy, afirmó que Enrique es alguien que “realmente está enfermo”.

La noticia de la muerte de Natasha Moctezuma fue revelada el 3 de septiembre Foto: Instagram @moctezumanatasha

“Es un tema muy delicado, gracias por sus buenos deseos, pero no me interesa hablar de ese señor, el señor es un cuate que realmente está enfermo y es un cuate, para mí, de la más baja escoria que existe”, afirmó el hermano de Pablo Moctezuma.

Frida Sofía no declaró directamente acerca de los comentarios de su abuelo, pero a través de sus redes sociales mandó un mensaje en el que llamó a sus seguidores a “desintoxicar su historia de vida, desintoxicar tu página y yu hogar”, lo que fue interpretado por sus fans como una indirecta de la influencer hacia su abuelo.

SEGUIR LEYENDO: