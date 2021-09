Hermana de Nath Campos opinó sobre la libertad condicional de Rix: “Va a dejar huella”

Gloria Aura habló acerca de la liberación de Rix, agresor de su hermana Nath Campos (Foto: Instagram/@gloriaaura/@nathcampos)

Hace casi 20 días el youtuber Rix salió de prisión luego de declararse culpable por haber abusado sexualmente de quien era su amiga, la también youtuber Nath Campos. Ella decidió ya no hablar públicamente del tema, pero ahora su hermana es quien dio su opinión al respecto y confesó que el proceso por el que tuvo que pasar Natalia fue muy cansado emocionalmente para ella y su familia.

Gloria Aura, actriz hermana de la influencer Natalia Campos, se sinceró acerca del procedimiento legal que cursó Nath y su agresor, Ricardo González, mejor conocido como Rix.

Según expresó Gloria, ella no se atreve a decir si fue justa o no la sentencia que le fue dictada al youtuber, pero se siente feliz de que su hermana haya encontrado paz a partir de que su voz fue escuchada y las autoridades actuaron después de que ella expusiera su caso a través de redes sociales.

La hermana de Nath compartió que, al igual que su hermana, ha decidido dejar el tema, aunque se comprometió con ayudar a las mujeres en su lucha por justicia (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“La sentencia que se le dio es algo que está completamente fuera de lo que yo pueda decir o de lo que yo pueda opinar, esas son cuestiones y recovecos legal que la verdad me exceden, no los comprendo del todo. Te podría decir si estoy o no estoy de acuerdo, pero finalmente se siguió un proceso legal y se dictó una sentencia, y yo creo que eso es un avance muy importante porque antes no se llegaba ni a eso”, comentó Gloria en entrevista con el programa Chismorreo.

Y es que esta mañana causó controversia la cifra que pagó Rix por daño moral a Nath. El periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió a través de su cuenta de Twitter que según lo registrado en documentos de la Fiscalía General de Justicia, Ricardo pagó 13,449 pesos mexicanos.

Internautas reaccionaron a esta información diciendo que “la justicia es un chiste” o que “es una burla”, pero Gloria Aura prefirió no emitir una opinión al respecto y señaló que el tiempo que pasó el creador de contenido tras las rejas deberá servir al menos para que los agresores piensen antes de agredir a alguien y se detengan.

Hoy se dio a conocer que Ricardo habría pagado una cifra más baja de los esperado por daño moral (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Sin duda creo que mi hermana ha asentado un precedente muy importante, podemos estar de acuerdo o no con la sentencia o las condiciones en las que se llevó a cabo todo el proceso y la resolución del problema (…) Creo que eso es algo que va a dejar huella en nuestra historia actual en cuanto a este movimiento que se generó a raíz de la valiente confesión de mi hermana”, dijo la actriz.

Gloria agregó que decidió acompañar a su hermana en todo momento, al igual que su familia, lo que causó una gran fatiga emocional entre ellos, por tanto, decidieron “pasar la pagina” y, al igual que Nath, aceptar las condiciones con las que salió en libertad condicional el agresor.

“Yo estuve lo más cerca que se me permitió estar, pero finalmente creo que si ella se siente bien, siente que le dio paz y paz emocional el que se haya dictado una sentencia y poder pasar la página, pues eso es lo más importante para mí”, reflexionó la hermana de la influencer.

Nath Campos hace unos días dio a conocer que no tocará su caso de manera pública de nuevo ya que es un proceso finalizado para ella y obtuvo justicia, pese a que no la que buscaba (Foto: Instagram/@nathcampost)

En redes sociales se señaló que Ricardo había sido exonerado después de haber pagado por su libertad condicional y daño moral, sin embargo, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, dio a conocer que no fue así.

Godoy aclaró que pese a que el agresor salió de la cárcel y se declaró culpable ”no significa, bajo ninguna circunstancia, que este individuo, conocido como Rix, haya sido exonerado por pagar una multa, por el contrario, queda registrado como un agresor sexual con antecedentes penales”, dijo.

