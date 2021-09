Stella, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, pidió a la justicia no llevar más el apellido de su madre

Antonio Banderas y Stella del Carmen en San Sebastián (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

Stella Banderas Griffith, la hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, pretende eliminar “Griffith” de su apellido. La modelo y actriz de 25 años presentó una petición de cambio de nombre en Los Ángeles solicitando a un juez que retire parte de su famoso apellido, según documentos judiciales obtenidos por la revista People.

Stella nació como Stella del Carmen Banderas Griffith, pero busca que su nuevo nombre legal sea Stella del Carmen Banderas. En los documentos presentados en la corte, la joven expresa que quiere acortar su nombre “eliminando el apellido adicional”.

“Además, normalmente no uso ‘Griffith’ cuando me refiero a mí misma o en documentos”, agregó en la presentación, obtenida por el sitio The Blast. “Entonces, eliminar el nombre coincidiría con mi uso habitual”.

Stella, quien fue criada fuera del centro de atención por sus famosos padres, nació en Marbella, España, y creció en Los Ángeles. Es nieta de la icónica Tippi Hedren y hermana de la actriz Dakota Johnson y Alexander Bauer por parte de su madre. Griffith y el protagonista de “La piel que habito” se casaron en 1996. Se separaron en 2015, pero la ex pareja mantiene una muy buena relación.

Stella hizo su debut como actriz en la película de 1999 “Crazy in Alabama”, que dirigió su padre y protagonizó su madre.

Dakota Johnson, Tippi Hedren, Melanie Griffith y Stella Banderas en los Premios ELLE Mujeres en Hollywood en el Four Seasons Hotel de Beverly Hills el 19 de octubre de 2015 en Los Ángeles, California. (Foto de Steve Granitz / WireImage)

A principios de este mes, Stella caminó por la alfombra roja con su papá Antonio en el Festival de Cine de San Sebastián en España donde ambos posaron para los fotógrafos.

Griffith compartió una foto de su ex con Stella en su cuenta de Instagram, escribiendo: “Padre e hija. Stella y Antonio en la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián”.

Más recientemente, el domingo, Griffith compartió una dulce publicación de Instagram de Stella y Dakota, escribiendo: “Feliz Día Nacional de las Hijas ️”.

Antonio Banderas y Stella del Carmen Banderas asisten a la alfombra roja de la ceremonia de apertura del Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el Palacio Kursaal el 17 de septiembre de 2021 (Foto de Carlos Alvarez / Getty Images)

En agosto del año pasado, en el día de su cumpleaños 60, el artista español dio a conocer que había contraído COVID-19 y que estaba aislado en su residencia de Málaga natal. El anuncio lo hizo a través de sus cuentas en las redes sociales. “Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión”, dijo el nominado al Oscar.

Banderas pasó la mayor parte de la cuarentena lejos de su pareja Nicole Kimpel, ya que la empresaria alemana se encontraba en Suiza junto a su familia.

En declaraciones a la revista Hola!, el actor contó cómo estaba llevando los días de aislamiento en su casa: “Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte”, dijo. Y también afirmó que extrañaba a sus afectos, pero en particular a su hija, que tiene en común con Melanie Griffith. “Me gustaría estar más cerca de Stella”.

“Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por COVID-19. Estoy curado”, escribió en su perfil de Twitter el actor el 25 de agosto. “Mis pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha”, concluye el mensaje.

