Aseguran que Katie Price iba a comprar cocaína tras una noche de fiesta cuando volcó: tenía prohibido manejar y circulaba sin seguro

Katie Price fue acusada de violar una prohibición de conducir de seis meses y estar sin seguro tras el accidente de tránsito ocurrido en una ruta de Sussex, un condado del sur de Inglaterra.

La modelo, de 43 años, estuvo en prisión preventiva y compareció esta mañana en el Tribunal de Detención de Crawley tras volcar con su BMW en una carretera rural, en un accidente en el que no se registraron víctimas.

Price tampoco resultó herida, aunque fue hospitalizada por precaución. Según informes de medios locales, la modelo había estado despierta toda la noche consumiendo cocaína y alcohol antes de salir de su propiedad a las 5 am para buscar más sustancias.

Aunque actualmente no vive allí, Price todavía es propietaria de una mansión de 11 habitaciones en Sussex, que compró en 2014 por 1.3 millones de libras (1,75 millones de dólares).

Price también fue arrestada bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, aunque no ha sido acusada de este delito.

Price en una foto de 2019. (Mark R. Milan/GC Images)

Una imagen, tuiteada por un oficial de policía, mostraba el BMW dañado tirado de costado en un carril cerca de la escena del incidente antes de las 8 a.m. Su frente destrozado está encajado entre los arbustos y se puede ver una ambulancia en la carretera detrás.

“Afortunadamente, ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente y ocurrió lejos de las casas. Parece que la persona detrás del volante va a estar bien”, dijo un residente, citado por la prensa británica.

La madre de cinco hijos tiene un largo historial de problemas detrás del volante y ha sido descalificada para conducir seis veces desde su primera prohibición en 2010 durante seis meses. La última prohibición fue en 2019, con una duración de dos años.

Katie Price llega al Tribunal de Magistrados de Bexley el 25 de febrero de 2019 en Bromley, Inglaterra, donde fue juzgada por estar borracha mientras conducía (Foto de Neil Mockford / GC Images)

Ahora, la modelo y personalidad televisiva británica se enfrenta a una sentencia máxima de 26 semanas en prisión.

Tras el accidente, la familia de Price expresó sus preocupaciones por la salud mental de la popular modelo.

“Durante algún tiempo hemos estado preocupados por el bienestar de Kate y la salud mental en general. Hoy nuestros peores temores casi se hicieron realidad”, dijeron los familiares en un comunicado. “Como familia, hemos estado y continuaremos ayudando a Kate a obtener la ayuda que necesita. Esperamos que se dé cuenta de que no puede luchar sola contra sus problemas”.

“Katie está en una espiral descendente”, resumió una fuente cercana del tabolide Daily Mail.

Recientemente a Price se la vio con moretones en la cara después de un presunto asalto en su casa en Essex. (Foto: The Sun)

El suceso se produjo un día después de que Price dijera que tener la licencia de conducir suspendida significaba que no podía visitar a su hijo con discapacidad Harvey en su residencia universitaria en Gloucestershire.

“Me sigue llamando y me dice: ’Mamá, te extraño, necesito tus besos y abrazos‘, así que es bastante difícil”, dijo a ITV. “Porque obviamente no recupero mi licencia hasta diciembre, así que no puedo simplemente subirme al auto y no está cerca”.

Price junto a Harvey, su hijo (Foto: Instagram de Katie Price)

En una entrevista en febrero de 2019, Price admitió haber consumido cocaína durante aproximadamente seis meses como resultado del estrés en 2018, y dijo que había ingresado voluntariamente en tratamiento por adicción.

Recientemente también se la vio con moretones en la cara después de un presunto asalto en su casa en Essex.

