Katie Price sufrió un ataque en su propia casa: “Me escapé después de recibir un puñetazo”

Kate Price llamó a la policía para reportar el ataque alrededor de 1:30 horas (Foto: Reuters)

La ex modelo inglesa Katie Price reveló que mientras veía la televisión en Essex sufrió un inesperado ataque en el rostro que la obligó a huir aterrorizada a casa de su hijo Harvey.

Al rededor de la 1:30 horas, la personalidad inglesa de 43 años fue trasladada al hospital, mientras la policía asistía su llamado de emergencia.

“Nuestros colegas del servicio de ambulancias nos llamaron para recibir informes de un asalto poco después de la 1:30. Encontramos que una mujer había sufrido una lesión facial que requirió tratamiento hospitalario”, contó la policía de Essex a la revista The Sun.

Price apareció en el hospital con la cara cubierta con hematomas y marcas de violencia en los labios. Hasta ahora, se desconoce la identidad del agresor, pero la estrella recalcó que “la pelea no fue provocada”, pues se encontraba viendo la televisión cuando recibió un puñetazo directamente en la cara.

“Me escapé después de recibir un puñetazo; corrí a la casa de Harvey y ahora me he hecho daño en los pies, que ya me había lastimado anteriormente”, continuó en su relato. Al mirarse se dio cuenta de que tenía un gran hematoma en la cara. “Todavía estoy aturdida”, dijo. “Le dije a la policía que fui agredida y estoy en estado de shock por lo que sucedió”.

Katie fue asistida por personal médico dado el moretón que llenaba su rostro, además, de acuerdo con la revista, se sospechaba que su mandíbula había sido fracturada.

La exmodelo fue golpeada directamente en la cara cuando veía la televisión en su domicilio (Foto: The Sun)

Tras unas horas en el hospital, la modelo fue dada de alta y contó que la mayor parte del día lo pasó durmiendo.

Por su parte, la policía dio a conocer que, poco tiempo después del reporte, un hombre fue arrestado como sospechoso del ataque. Sin embargo, Daily Mail informó que obtuvo la libertad bajo fianza hasta el 20 de septiembre tras ser interrogado.

El detenido fue acusado de “agresión, robo y comportamiento coercitivo y controlador” cuando fue puesto a disposición de las autoridades.

La modelo de 43 años fue atacada dentro de su domicilio. Sin embargo, varios vecinos cercanos dijeron haber escuchado el ataque. De hecho, uno de ellos dijo a MailOnline que “‘algo estaba comenzando porque escuché muchos gritos y gritos. Definitivamente estaba estallando”.

Otra persona contó haber escuchado una discusión alrededor de las 23:00 horas, pero dijo no haber estado al tanto de la llegada de la policía porque se encontraba dormido.

(Foto: Instagram @katieprice)

Katie Price es una reconocida modelo inglesa y madre de cinco hijos. Tan solo unas horas antes del ataque, compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparecía posando con su esposo, Carl Woods, y sus dos hijos menores, Jett y Bunny, de ocho y siete años, respectivamente.

Price también es madre de Harvey, un chico con discapacidad de 19 años; Princess de 14 y Junior, quien acaba de firmar con Columbia Records. Además, la estrella ha dado a conocer sus intenciones de tener un hijo con su actual pareja, Carl.

Este ataque no ha sido el único evento complicado en los últimos meses. En abril se dio a conocer que todavía tres millones de euros a los acreedores, luego de romperse ambos pies al caer de una pared cuando vacacionaba en Turquía. Un evento que la llevó inevitablemente a declararse en banca rota.

