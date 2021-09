Andrea Rodríguez y Andrea Escalona recibieron conmovedor mensaje de la fallecida Magda Rodríguez

Fotos: @andy_escalona / @magdaproducer / @andy___rodriguez

Tras casi un año desde el sensible deceso de Magda Rodríguez, su hija Andrea Escalona y su hermana Andrea Rodríguez establecieron comunicación con la fallecida a través de una clarividente y les respondió con un mensaje.

Fue el primero de noviembre del 2020 cuando la reconocida productora de televisión perdió la vida por complicaciones en su estado de salud. La oriunda de la Ciudad de México partió de este mundo justo días después de su cumpleaños número 57, dejando en profunda tristeza a su hija Andrea Escalona y su consanguínea Andrea Rodríguez.

Aunque ambas Andreas han tratado de trabajar su dolor y seguir adelante en el matutino de Televisa que dirigía la productora, sorprendieron con la noticia de que hace un par de días las buscó Deseret Tavares, una mujer conocida por sus supuestos dones clarividentes.

En entrevista para TV y Novelas, la actual productora de Hoy relató cómo accedió a hablar con la médium y cómo fue la experiencia que vivió junto a su sobrina al ponerse en contacto con la fallecida Magda Rodríguez.

“Ella nos buscó hace dos semanas. Me dijo: ´Quiero ir a México porque quiero platicar con ustedes dos de Magda, tengo un mensaje´, fue el domingo pasado que nos juntamos Andrea y yo con ella”, confesó.

De acuerdo con el testimonio que dio la productora, el encuentro fue hace unos días. Confesó que para poder contactar con su hermana necesitó llevar una prenda de Magda y detalló que la clarividente colombiana utilizó unas piedras y aceite para concentrarse e iniciar con el contacto.

Rodríguez explicó que después de algunos minutos pudo notar que Deseret Tavares cambió de actitud y aparentemente entró en un trance que provocó su cambio en la forma de hablar y su vocabulario, pues al ser colombiana comenzó a decir palabras como: “Güey, cabr**”.

Al instante, Andrea Rodríguez comentó que la clarividente comenzó a hablar como Magda, situación que la tomó por sorpresa y terminó provocándole el llanto. Dentro de las palabras que supuestamente dijo Magda, le dio un mensaje donde le dijo que fuera feliz y cuidara su salud.

“A mí me dijo tres cosas. La primer, que vivamos mucho, que seguimos siendo ´Las tres mosqueteras´ y que disfrutemos de la vida, que no todo es trabajar. La segunda, que cuando haya una alerta de algo que no este bien nos atendamos con el doctor”, mencionó.

El tercer mensaje que le hizo llegar fue que creyera en todo lo que estaban viviendo; Andrea Rodríguez decidió creer, lo que le causó paz y tranquilidad. Mientras tanto, Andrea Escalona también narró su versión del suceso y dijo que su mamá la incitó a retomar la escritura de los proyectos que dejó pendiente con ella.

La presentadora de televisión indicó que, según la visión de Deseret, su mamá se encontraba muy feliz , sonriendo mientras las exhortaba a no llorar.

“La describía todo el tiempo sonriendo, atacándose de la risa, que se burlaba mucho, a veces de nosotras. Cuando me vio llorar me decía: ´No llores, todo está bien. Aquí estoy yo contigo y no me he ido´”, declaró Escalona para TV y Novelas.

Andrea rodríguez aclaró que su hermana era fiel creyente de este tipo de prácticas, incluso, reveló que suele sentir su presencia cuando hace sus cosas rutinarias, principalmente mientras se baña debido al supuesto canal de conducción que es el agua.

La ahora productora del matutino de la televisora de San Ángel externó que le gusta que Magda mantenga comunicación con ella de cualquier forma, mientras que Andrea Escalona indicó que no le gustaría que siga pasando porque no quiere “Mover cosas”.

