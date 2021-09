Laura Bozzo: abogado dio detalles de su paradero y la enfermedad que padece

(Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

En medio de la polémica que enfrenta la conductora Laura Bozzo por presunta defraudación fiscal por 12 millones de pesos y la demanda impuesta por Gabriel Soto e Irina Baeva, su abogado, el licenciado Diego Diaz, aseguró que desconoce su paradero y ofreció detalles sobre las afecciones de salud que padece.

En entrevista con el matutino de Televisa, Hoy, el abogado aseguró que no ha tenido contacto con su cliente, pues Laura sólo tiene comunicación con sus hijas, quienes le han pedido que llegue a un acuerdo con las autoridades.

“Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan. Digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador”, expresó el abogado.

Posteriormente ofreció detalles de la salud de Laura: “La razón por la que no se ha presentado en un juzgado, es que ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, mismo que se le enseñó al juzgador. Dos, tiene un problema de depresión clínica diagnosticado, que el juzgador decidió ignorar y condenarla a muerte en una sentencia anticipada”.

(Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Por esta razón, el litigante pidió considerar el delicado estado de salud de su cliente para que no ingrese a la cárcel: “El sistema de salud de las prisión en México, y más en Almoloya, no es el óptimo para tener a una persona de, además, 70 años, por lo que no debe estar tras las rejas. Por lo menos, en lo que se resuelve”, concluyó.

Laura Bozzo se ha convertido en una de las personas más buscadas de México y en 190 países más por evasión fiscal. Ya que fue acusada por la Fiscalía de vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Tras solicitar a la Interpol una ficha roja para buscarla en México y a nivel internacional no se sabe nada de la animadora. Sin embargo, luego de muchas semanas de ausencia, Bozzo decidió romper su silencio.

“He decidido suspender temporalmente mi cuenta por que ha sido jaqueada por dos semanas no voy a estar y espero terminar con esta pesadilla cuanto antes. Ni muerta me iré de México, los amo”, escribió en su cuenta de Twitter

Laura Bozzo comenzó a conducir programas de Televisión en Perú, país donde nació (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Cabe recordar que en el mes de agosto, un juez ordenó prisión preventiva justificada en el Reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez para la conductora. Esto a petición de la Fiscalía General de la Republica (FGR).

Según la entidad, Laura Bozzo cometió un delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos. Además, la señala por vender un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos (690 mil 750 dólares).

Respecto a la demanda de Irina Baeva y Gabriel Soto contra la conductora por difamación, amenazas, acoso y discriminación, Bozzo no se presentó a la audiencia que tenía la semana pasada.

“Se hizo el desahogo de las pruebas y la contraparte no se presentó entonces la demanda procede”, señaló Gabriel Soto al programa Hoy.

Fotografía de la conductora peruana Laura Bozzo. EFE/STR/Archivo

El actor indicó que ni la abogada ni sus abogados se presentaron a la audiencia: “El objetivo es marcar un precedente de que no se puede denigrar de esa manera, no se puede utilizar ese tipo de lenguaje en contra de alguien, de nosotros en este caso, en televisión internacional, denigrando nuestra reputación, nuestra dignidad, llamándonos cosas que no vienen al caso”, dijo el actor de múltiples telenovelas.

